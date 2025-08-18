Thứ Hai, 18/8/2025
Giá cà phê hôm nay 18/8/2025: Khi cơn sốt toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

AN HỘI 18/08/2025 04:00

Giá cà phê 18/8/2025 đi ngang, Robusta 4.201 USD/tấn, Arabica 341,65 cent/lb. Thị trường nội địa ổn định 116.800-117.500 đồng/kg, dự báo tiếp tục tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Theo cập nhật giá cà phê lúc 4h00, giá cà phê thế giới cũng đồng loạt không có thay đổi mới trên 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn ICE Futures Europe:

Giá cà phê robusta trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 18/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.201 USD/tấn). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.067 USD/tấn. Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.943 USD/tấn. Với kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 3863 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5/2026 đạt 3822 USD/tấn.

Giá cà phê arabica trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 18/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 341,65 cent/lb. Giá giao tháng 12/2025 ở mức 334,20 cent/lb. Giá giao tháng 3/2026 ở mức 322,95 cent/lb. Với kỳ hạn tháng 5/2026 giữ ở mức 314,8 và kỳ hạn tháng 7/2026 giữ ở mức 307,6 cent/lb.

Thị trường cà phê thế giới vừa trải qua một tuần tăng nóng. Robusta tăng 18% và Arabica tăng 10,5% chỉ trong một tuần. Đà tăng này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố:

Sương giá tại Brazil: Gây lo ngại về nguồn cung.

Xuất khẩu giảm mạnh: Brazil, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, ghi nhận lượng xuất khẩu cà phê nhân xanh trong tháng 7 giảm tới 28% so với cùng kỳ.

Tồn kho thấp kỷ lục: Tồn kho cả Arabica và Robusta tại các kho của ICE đều sụt giảm, cho thấy nguồn cung đang khan hiếm.

Mặc dù hôm nay giá đi ngang để củng cố, nhưng với những yếu tố cơ bản hỗ trợ mạnh mẽ, khả năng cao là thị trường sẽ tiếp tục đà tăng trong những ngày tới. Do đó, vào ngày 18/8, giá cà phê trên hai sàn ICE Futures Europe (Robusta) và ICE Futures U.S. (Arabica) được dự báo sẽ duy trì ở mức cao và có thể tiếp tục tăng nhẹ.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 18/8/2025

Sáng 18/8, thị trường cà phê trong nước đồng loạt đi ngang. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến từ 116.800 - 117.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đi ngang sau chuỗi sáu ngày tăng liên tiếp, không đổi so với ngày hôm qua, giữ vững mức 116.800 - 117.500 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận đi ngang so với hôm qua, giữ ở mức 117.500 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch không đổi, hiện đang được giao dịch ở mức 117.300 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 117.200 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giao dịch ở mức 116.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đã duy trì đà tăng mạnh trong tuần qua, lên mức kỷ lục. Mặc dù hôm nay giá đi ngang, nhưng nhìn vào các yếu tố hỗ trợ từ thị trường thế giới, khả năng giá cà phê nội địa sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Nhu cầu xuất khẩu tuy còn yếu do giá cao, nhưng nguồn cung trong nước đang chờ đợi vụ thu hoạch mới (tháng 10-11) nên các kho hàng chưa mua vào nhiều. Do đó, trong ngày mai, giá cà phê nội địa có thể tiếp tục giữ vững ở mức 116.800 - 117.500 đồng/kg, hoặc có thể có những biến động nhỏ tùy thuộc vào diễn biến thị trường quốc tế.

Giá sầu riêng hôm nay 17/8: Đắk Lắk tăng mạnh, Thái VIP đạt 95.000 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay 17/8: Nguồn lúa cuối vụ khan hiếm, thị trường đứng giá

Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Dầu thô giảm tuần thứ hai liên tiếp

Giá heo hơi hôm nay 17/8: Miền Bắc, miền Nam tiếp tục chuỗi giảm

Giá vàng hôm nay 17/8/2025: Giá vàng trong nước chốt ở đỉnh 124,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới dừng ở 3334 USD

