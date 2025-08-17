Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 17/8: Miền Bắc, miền Nam tiếp tục chuỗi giảm Giá heo hơi hôm nay 17/8: Miền Bắc và Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, dao động 56.000-63.000 đồng/kg; miền Trung ổn định 56.000-60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt điều chỉnh, đặc biệt là ở hai đầu đất nước. Trong khi miền Trung và Tây Nguyên duy trì sự ổn định, hai thị trường lớn là miền Bắc và miền Nam lại ghi nhận mức giảm nhẹ.

Giá heo hơi hôm nay 17 8 Miền Bắc, miền Nam tiếp tục chuỗi giảm

Miền Bắc với loạt địa phương lao dốc không phanh

Thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến sự sụt giảm tại một số địa phương, gây bất ngờ lớn. Lào Cai và Quảng Ninh cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng, đưa giá heo hơi xuống chỉ còn 58.000 đồng/kg.

Mặc dù các tỉnh trọng điểm như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng hay Bắc Ninh vẫn duy trì ở mức 60.000 đồng/kg, sự sụt giảm ở một số nơi đang tạo ra một xu hướng tiêu cực. Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Bắc đang dao động từ 56.000 đến 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 59.000 - Cao Bằng 59.000 - Thái Nguyên 59.000 - Lạng Sơn 58.000 - Quảng Ninh 58.000 ▼1.000 Bắc Ninh 60.000 - Hà Nội 60.000 - Hải Phòng 60.000 - Ninh Bình 59.000 - Lào Cai 58.000 ▼1.000 Lai Châu 58.000 - Điện Biên 58.000 - Phú Thọ 60.000 - Sơn La 58.000 - Hưng Yên 60.000 -

Miền Trung – Tây Nguyên làháo đài vững chắc giữa sóng gió

Ngược lại với xu hướng giảm của hai miền còn lại, thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên lại thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Hầu hết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Gia Lai đều giữ giá trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, một số địa phương lại tăng tốc và đi ngược lại xu hướng chung. Đắk Lắk đạt mốc 59.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa thậm chí đã lên đến 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Thanh Hoá 56.000 - Nghệ An 56.000 - Hà Tĩnh 56.000 - Quảng Trị 56.000 - Huế 56.000 - Đà Nẵng 57.000 - Quảng Ngãi 56.000 - Gia Lai 56.000 - Đắk Lắk 59.000 - Khánh Hòa 60.000 - Lâm Đồng 62.000 -

Miền Nam giữ giá cao nhất cả nước nhưng vẫn có nơi "hạ nhiệt"

Khu vực miền Nam, nơi có giá heo hơi cao nhất cả nước, cũng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số tỉnh. Đồng Nai, Vĩnh Long và Cần Thơ đồng loạt điều chỉnh giá giảm 1.000 đồng, đưa mức giá về 62.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM và Lâm Đồng tiếp tục giữ giá 62.000 đồng/kg, còn Cà Mau vẫn duy trì mức giá cao nhất với 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đồng Nai 63.000 ▼1.000 Tây Ninh 63.000 - Đồng Tháp 63.000 - An Giang 62.000 - Cà Mau 63.000 - TP HCM 62.000 - Vĩnh Long 63.000 ▼1.000 Cần Thơ 63.000 ▼1.000

57.500 con heo bị tiêu hủy, thiệt hại hàng nghìn tấn thịt

Giá heo hơi giảm nhẹ, nhưng đại dịch heo châu Phi tại Tuyên Quang lại đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, gây ra thiệt hại kinh hoàng cho ngành chăn nuôi. Hàng nghìn hộ dân điêu đứng, trong khi các chuyên gia cảnh báo về nguyên nhân chính của thảm họa này.

Dịch tả heo châu Phi đã trở lại và càn quét Tuyên Quang, trở thành đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang xác nhận, tính đến ngày 14/8, dịch bệnh đã xâm nhập vào 110/124 xã, phường của tỉnh. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, một con số kinh hoàng đã được ghi nhận: hơn 57.500 con heo đã bị tiêu hủy, tương đương với 3.200 tấn thịt. Điều này đã giáng một đòn nặng nề vào sinh kế của hàng nghìn hộ chăn nuôi tại địa phương.

Ngành chức năng đã xác định nguyên nhân cốt lõi của thảm họa này là do phần lớn các hộ chăn nuôi tại Tuyên Quang vẫn hoạt động theo hình thức nhỏ lẻ. Chuồng trại tạm bợ, thiếu các biện pháp an toàn sinh học cơ bản đã tạo điều kiện lý tưởng cho virus lây lan không kiểm soát.

Trước tình hình cấp bách, các cơ quan chức năng đã hành động quyết liệt. Hơn 10.000 lít hóa chất và 125.000 tấn vôi bột đã được sử dụng để tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các khu vực chăn nuôi. Các biện pháp khoanh vùng, tiêu hủy heo bệnh cũng được triển khai để ngăn chặn dịch.

Để tránh những thiệt hại thảm khốc hơn, ngành Nông nghiệp khẩn thiết kêu gọi người dân không che giấu dịch bệnh và tuyệt đối không mua bán heo ốm, chết. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vệ sinh chuồng trại và xử lý môi trường để giảm thiểu rủi ro. Đây được coi là giải pháp sống còn để kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại, và sớm ổn định lại sản xuất.