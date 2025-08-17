Chủ Nhật, 17/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá heo hơi hôm nay 17/8: Miền Bắc, miền Nam tiếp tục chuỗi giảm

AN HỘI 17/08/2025 08:22

Giá heo hơi hôm nay 17/8: Miền Bắc và Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, dao động 56.000-63.000 đồng/kg; miền Trung ổn định 56.000-60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt điều chỉnh, đặc biệt là ở hai đầu đất nước. Trong khi miền Trung và Tây Nguyên duy trì sự ổn định, hai thị trường lớn là miền Bắc và miền Nam lại ghi nhận mức giảm nhẹ.

Giá heo hơi hôm nay 17 8 Miền Bắc, miền Nam tiếp tục chuỗi giảm
Giá heo hơi hôm nay 17 8 Miền Bắc, miền Nam tiếp tục chuỗi giảm

Miền Bắc với loạt địa phương lao dốc không phanh

Thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến sự sụt giảm tại một số địa phương, gây bất ngờ lớn. Lào Cai và Quảng Ninh cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng, đưa giá heo hơi xuống chỉ còn 58.000 đồng/kg.

Mặc dù các tỉnh trọng điểm như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng hay Bắc Ninh vẫn duy trì ở mức 60.000 đồng/kg, sự sụt giảm ở một số nơi đang tạo ra một xu hướng tiêu cực. Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Bắc đang dao động từ 56.000 đến 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg)
Tuyên Quang59.000-
Cao Bằng59.000-
Thái Nguyên59.000-
Lạng Sơn58.000-
Quảng Ninh58.000▼1.000
Bắc Ninh60.000-
Hà Nội60.000-
Hải Phòng60.000-
Ninh Bình59.000-
Lào Cai58.000▼1.000
Lai Châu58.000-
Điện Biên58.000-
Phú Thọ60.000-
Sơn La58.000-
Hưng Yên60.000-

Miền Trung – Tây Nguyên làháo đài vững chắc giữa sóng gió

Ngược lại với xu hướng giảm của hai miền còn lại, thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên lại thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Hầu hết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Gia Lai đều giữ giá trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, một số địa phương lại tăng tốc và đi ngược lại xu hướng chung. Đắk Lắk đạt mốc 59.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa thậm chí đã lên đến 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg)
Thanh Hoá56.000-
Nghệ An56.000-
Hà Tĩnh56.000-
Quảng Trị56.000-
Huế56.000-
Đà Nẵng57.000-
Quảng Ngãi56.000-
Gia Lai56.000-
Đắk Lắk59.000-
Khánh Hòa60.000-
Lâm Đồng62.000-

Miền Nam giữ giá cao nhất cả nước nhưng vẫn có nơi "hạ nhiệt"

Khu vực miền Nam, nơi có giá heo hơi cao nhất cả nước, cũng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số tỉnh. Đồng Nai, Vĩnh Long và Cần Thơ đồng loạt điều chỉnh giá giảm 1.000 đồng, đưa mức giá về 62.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM và Lâm Đồng tiếp tục giữ giá 62.000 đồng/kg, còn Cà Mau vẫn duy trì mức giá cao nhất với 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg)
Đồng Nai63.000▼1.000
Tây Ninh63.000-
Đồng Tháp63.000-
An Giang62.000-
Cà Mau63.000-
TP HCM62.000-
Vĩnh Long63.000▼1.000
Cần Thơ63.000▼1.000

57.500 con heo bị tiêu hủy, thiệt hại hàng nghìn tấn thịt

Giá heo hơi giảm nhẹ, nhưng đại dịch heo châu Phi tại Tuyên Quang lại đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, gây ra thiệt hại kinh hoàng cho ngành chăn nuôi. Hàng nghìn hộ dân điêu đứng, trong khi các chuyên gia cảnh báo về nguyên nhân chính của thảm họa này.

Dịch tả heo châu Phi đã trở lại và càn quét Tuyên Quang, trở thành đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang xác nhận, tính đến ngày 14/8, dịch bệnh đã xâm nhập vào 110/124 xã, phường của tỉnh. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, một con số kinh hoàng đã được ghi nhận: hơn 57.500 con heo đã bị tiêu hủy, tương đương với 3.200 tấn thịt. Điều này đã giáng một đòn nặng nề vào sinh kế của hàng nghìn hộ chăn nuôi tại địa phương.

Ngành chức năng đã xác định nguyên nhân cốt lõi của thảm họa này là do phần lớn các hộ chăn nuôi tại Tuyên Quang vẫn hoạt động theo hình thức nhỏ lẻ. Chuồng trại tạm bợ, thiếu các biện pháp an toàn sinh học cơ bản đã tạo điều kiện lý tưởng cho virus lây lan không kiểm soát.

Trước tình hình cấp bách, các cơ quan chức năng đã hành động quyết liệt. Hơn 10.000 lít hóa chất và 125.000 tấn vôi bột đã được sử dụng để tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các khu vực chăn nuôi. Các biện pháp khoanh vùng, tiêu hủy heo bệnh cũng được triển khai để ngăn chặn dịch.

Để tránh những thiệt hại thảm khốc hơn, ngành Nông nghiệp khẩn thiết kêu gọi người dân không che giấu dịch bệnh và tuyệt đối không mua bán heo ốm, chết. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vệ sinh chuồng trại và xử lý môi trường để giảm thiểu rủi ro. Đây được coi là giải pháp sống còn để kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại, và sớm ổn định lại sản xuất.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá tiêu hôm nay 17/8: Giá tiêu trong nước giữ vững đỉnh 143.000 đồng/kg sau đợt giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay 17/8: Giá tiêu trong nước giữ vững đỉnh 143.000 đồng/kg sau đợt giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 17/8/2025: Tiếp chuỗi tăng mạnh, Robusta vượt mốc 4.200 USD

Giá cà phê hôm nay 17/8/2025: Tiếp chuỗi tăng mạnh, Robusta vượt mốc 4.200 USD

Giá vàng ngày mai 17/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang

Giá vàng ngày mai 17/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang

Giá sầu riêng hôm nay 16/8/2025: Ri6 'chạm đáy', Musang King lại lập đỉnh

Giá sầu riêng hôm nay 16/8/2025: Ri6 'chạm đáy', Musang King lại lập đỉnh

Giá lúa gạo hôm nay 16/8: Việt Nam vượt mặt Thái Lan, leo ngôi á quân xuất khẩu

Giá lúa gạo hôm nay 16/8: Việt Nam vượt mặt Thái Lan, leo ngôi á quân xuất khẩu

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá tiêu hôm nay 17/8: Giá tiêu trong nước giữ vững đỉnh 143.000 đồng/kg sau đợt giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay 17/8: Giá tiêu trong nước giữ vững đỉnh 143.000 đồng/kg sau đợt giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 17/8/2025: Tiếp chuỗi tăng mạnh, Robusta vượt mốc 4.200 USD

Giá cà phê hôm nay 17/8/2025: Tiếp chuỗi tăng mạnh, Robusta vượt mốc 4.200 USD

Giá vàng ngày mai 17/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang

Giá vàng ngày mai 17/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang

Giá sầu riêng hôm nay 16/8/2025: Ri6 'chạm đáy', Musang King lại lập đỉnh

Giá sầu riêng hôm nay 16/8/2025: Ri6 'chạm đáy', Musang King lại lập đỉnh

Giá lúa gạo hôm nay 16/8: Việt Nam vượt mặt Thái Lan, leo ngôi á quân xuất khẩu

Giá lúa gạo hôm nay 16/8: Việt Nam vượt mặt Thái Lan, leo ngôi á quân xuất khẩu

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá heo hơi hôm nay 17/8: Miền Bắc, miền Nam tiếp tục chuỗi giảm

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO