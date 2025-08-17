Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Dầu thô giảm tuần thứ hai liên tiếp Giá dầu WTI và Brent tiếp tục trượt dốc do dư cung; giá xăng dầu hôm nay tại thị trường nội địa đồng loạt giảm theo.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 17/8

Sáng 17/8, giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống. Dầu WTI giảm 1,16 USD xuống còn 62,8 USD/thùng, dầu Brent giảm 0,99 USD xuống còn 65,85 USD/thùng. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá dầu giảm, kéo theo thị trường năng lượng toàn cầu nhiều biến động.



Nguyên nhân chính đến từ dữ liệu kinh tế kém khả quan của Trung Quốc, khi sản lượng công nghiệp giảm mạnh và doanh số bán lẻ tăng chậm. Cùng lúc, nhà đầu tư chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, với hy vọng có thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine. Nếu thành công, nguồn cung dầu từ Nga có thể trở lại thị trường, tạo thêm áp lực giảm giá.



Các tổ chức như Bank of America và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đều dự báo dư cung dầu sẽ duy trì ở mức cao, trung bình 890.000 thùng/ngày trong 12 tháng tới. Sản lượng tăng từ OPEC+ và Nam Mỹ tiếp tục khiến giá dầu khó phục hồi trong ngắn hạn.



Giá xăng dầu trong nước hôm nay 17/8

Trong nước, từ kỳ điều chỉnh ngày 14/8, giá bán lẻ xăng dầu đã giảm đồng loạt. Xăng E5 RON92 hiện ở mức tối đa 19.354 đồng/lít, RON95 không quá 19.884 đồng/lít. Dầu diesel còn 18.077 đồng/lít, dầu hỏa 18.020 đồng/lít, dầu mazut 15.268 đồng/kg. Đây là phiên giảm thứ hai của xăng E10 kể từ khi mở bán, phản ánh xu hướng giá dầu thế giới tiếp tục suy yếu.