Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 17/8: Đắk Lắk tăng mạnh, Thái VIP đạt 95.000 đồng/kg Giá sầu riêng hôm nay tiếp tục sôi động, Thái VIP chạm 95.000 đồng/kg, Đắk Lắk tăng thêm 2.000 đồng/kg khi mùa xuất khẩu bước vào cao điểm.

Sáng 17/8, thị trường sầu riêng sôi động hơn khi giá tại Đắk Lắk tăng thêm 2.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại thường dao động từ 78.000 – 82.000 đồng/kg, trong khi hàng VIP chạm mức 95.000 đồng/kg – mức cao nhất trong tuần. Không khí thu hoạch và chuẩn bị xuất khẩu tại thủ phủ sầu riêng trở nên nhộn nhịp, với hàng trăm container tập kết chờ nhận hàng.



Tại khu vực Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái loại A phổ biến 76.000 – 80.000 đồng/kg, loại VIP từ 85.000 – 90.000 đồng/kg. Ri6 loại A ổn định trong khoảng 40.000 – 44.000 đồng/kg. Ở Tây Nguyên, giá cao hơn, Thái loại A đạt 78.000 – 82.000 đồng/kg, hàng VIP từ 90.000 – 95.000 đồng/kg. Musang King có giá mềm hơn, dao động 60.000 – 70.000 đồng/kg cho loại A.



Các địa phương khác như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh hay Gia Lai cũng ghi nhận mức giá tăng nhẹ với sầu riêng Thái. Hàng lỗi cơm vẫn được thu mua quanh 50.000 – 67.000 đồng/kg, Ri6 lỗi cơm dao động 28.000 – 32.000 đồng/kg. Sức mua ổn định giúp người trồng tối ưu lợi nhuận, hạn chế rủi ro bị ép giá.



Giá sầu riêng hôm nay 17/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 28.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

20.000 - 22.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

76.000 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

56.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

85.000 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

65.000 - 70.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 17/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

78.000 - 82.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

58.000 - 62.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 48.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

90.000 - 95.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

75.00 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

60.000 - 70.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

40.000 - 50.000 đồng/kg



Tuần qua, sầu riêng Thái tiếp tục dẫn đầu về mức giá, cho thấy nhu cầu thị trường lớn. Ri6 giữ giá ổn định, tạo sự an tâm cho người nông dân. Tín hiệu tích cực này cho thấy ngành sầu riêng vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh, mở rộng cơ hội xuất khẩu trong giai đoạn cao điểm.