Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 17/8: Nguồn lúa cuối vụ khan hiếm, thị trường đứng giá Giá lúa gạo hôm nay tại ĐBSCL ổn định, giao dịch chậm do nguồn lúa cuối vụ còn ít. Thị trường xuất khẩu tiếp tục giữ giá, không biến động so với hôm qua.

Sáng 17/8, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn ổn định. Thị trường giao dịch chậm do nguồn lúa cuối vụ còn ít, nhiều thương lái và nhà máy đã ngưng mua, khiến giá không có biến động đáng kể.



Các giống lúa phổ biến giữ mức cũ: OM 18 và Nàng Hoa 9 từ 6.000 – 6.200 đồng/kg, Đài Thơm 8 khoảng 6.100 – 6.200 đồng/kg, OM 5451 từ 5.900 – 6.000 đồng/kg, OM 308 và IR 50404 cùng dao động 5.700 – 5.900 đồng/kg. Ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp hay An Giang, lượng lúa về ít, giao dịch chậm, giá giữ ổn định.



Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm cũng ít biến động. OM 380 khoảng 8.300 – 8.400 đồng/kg, IR 504 từ 8.450 – 8.550 đồng/kg, CL 555 dao động 8.650 – 8.750 đồng/kg, OM 18 lên tới 9.600 – 9.700 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 ổn định 9.500 – 9.700 đồng/kg.



Phụ phẩm như tấm thơm OM 504 dao động 7.500 – 7.700 đồng/kg, cám khoảng 8.000 – 9.000 đồng/kg. Nguồn cung tại các kho đều ít, giao dịch mua bán cầm chừng.



Ở các chợ lẻ, giá gạo tiếp tục chững giá. Nàng Nhen giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, các loại gạo thơm, gạo trắng thông dụng dao động từ 13.000 – 22.000 đồng/kg.



Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm ở mức 395 USD/tấn, gạo 25% tấm 371 USD/tấn và gạo 100% tấm 339 USD/tấn.