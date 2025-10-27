Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 27/10/2025: Kỳ vọng vượt mốc 120.000 đồng/kg sau phiên tăng Giá cà phê 27/10/2025 tăng nhẹ 500-800 đồng/kg tại Tây Nguyên, đạt 116.500 đ/kg. Giá Robusta thế giới được hỗ trợ, tạo kỳ vọng vượt mốc 120.000 đ/kg.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước ngày 27/10/2025

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đắk Lắk 117.000 +500 Lâm Đồng 115.700 - 117.000 +500 Gia Lai 116.500 +500

Báo cáo giá cà phê Tây Nguyên hôm nay cho thấy thị trường có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, giá cà phê hôm nay, ngày 27/10/2025 ghi nhận mức giá tăng nhẹ tại các tỉnh trọng điểm. Thị trường đang giao động quanh ngưỡng 115.200 - 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức 115.200 - 116.500 đồng/kg. Mức giá này tăng nhẹ từ 500 đến 700 đồng/kg so với phiên trước.

Tiếp theo, Đắk Lắk, vùng đất nổi tiếng với cà phê chất lượng cao, ghi nhận mức giá 116.500 đồng/kg. Mức giá này tăng 500 đồng/kg, củng cố vị thế của Đắk Lắk trong việc cung cấp cà phê chất lượng.

Gia Lai cũng ghi nhận mức giá tăng, với mức giá đạt 116.000 đồng/kg. Đây là mức tăng mạnh nhất với 800 đồng/kg. Là một trong những tỉnh chủ lực cung ứng cà phê, Gia Lai tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định, đóng góp quan trọng vào thị trường nội địa và quốc tế.

Giá cà phê trực tuyến ngày 27/10/2025 trên thị trường thế giới

Giá tại sàn giao dịch hôm nay chốt ở mức cao nhất là 4.571 (kỳ hạn 11/25) và kỳ hạn tháng 07/26 dừng lại ở mức thấp nhất 4.353. Toàn bộ các kỳ hạn đều giữ nguyên mức giá so với phiên trước.

Cụ thể, kỳ hạn tháng 11/25 đóng cửa ở mức cao nhất là 4.571, không thay đổi (tương đương 0.00%) so với phiên trước. Đây là kỳ hạn dẫn đầu về mức giá.

Ngay sau đó, Kỳ hạn tháng 01/26 chốt phiên tại 4.557, duy trì mức giá cao thứ hai trên sàn và không có biến động.

Các kỳ hạn còn lại đều cho thấy sự giảm dần về mức giá theo thời gian và giữ nguyên so với phiên trước. Kỳ hạn tháng 03/26 có giá khớp là 4.478, giữ nguyên. Kỳ hạn tháng 05/26 đóng cửa ở mức 4.414, giữ nguyên. Kỳ hạn tháng 07/26 đóng cửa ở mức 4.353, là mức giá thấp nhất trong số các kỳ hạn được giao dịch, và giữ nguyên. Toàn bộ thị trường cho thấy sự ổn định và cân bằng giữa bên mua và bên bán.

Giá hợp đồng tương lai tại sàn giao dịch hôm nay chốt ở mức cao nhất là 403.00 (kỳ hạn 12/25) và thấp nhất với mức 336.65 (kỳ hạn 09/26). Toàn bộ các kỳ hạn đều giữ nguyên mức giá so với phiên trước, cho thấy thị trường đang tạm thời ổn định.

Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/25 chốt phiên ở mức cao nhất là 403.00, không thay đổi. Đây là mức giá dẫn đầu.

Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 03/26 cũng tiếp tục duy trì ở mức cao 383.05, không thay đổi.

Các kỳ hạn còn lại đều cho thấy mức giá giảm dần theo thời gian và giữ nguyên so với phiên trước, thể hiện sự cân bằng giữa bên mua và bên bán: Kỳ hạn tháng 05/26 có giá khớp là 367.85, không thay đổi. Kỳ hạn tháng 07/26 đạt 352.25, không thay đổi.

Kỳ hạn tháng 09/26 đóng cửa ở mức 336.65, không thay đổi, là mức giá thấp nhất trong số các kỳ hạn được giao dịch. Thị trường hôm nay cho thấy sự đi ngang, chờ đợi các thông tin mới.

Nhận định và dự báo giá cà phê

Báo cáo Giá cà phê hôm nay cho thấy thị trường toàn cầu đang duy trì một mức giá cao đáng kể so với nhiều năm trước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng không còn "ấn tượng" như giai đoạn bùng nổ của năm 2024, nhưng các mặt hàng cà phê vẫn giữ vững giá trị. Đáng chú ý, trong tháng 9/2025, giá cà phê Arabica từng xác lập mức cao kỷ lục, đạt 4.41 USD/pound.

Vào những ngày cuối tháng 10/2025, Giá cà phê nhân hôm nay của Robusta và Arabica trên thị trường quốc tế ghi nhận sự biến động trái chiều, phản ánh những yếu tố cung-cầu và thời tiết khác nhau:

Cà phê Robusta được hỗ trợ bởi tồn kho giảm, đây là yếu tố then chốt tác động đến Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay và Giá cà phê tươi hôm nay. Các nhà phân tích nhận định một đợt tăng giá mạnh mẽ có thể hình thành nếu giá vượt qua ngưỡng kỹ thuật quan trọng 4.670 USD/tấn.

Cà phê Arabica bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dự báo có mưa tại vùng trồng cà phê trọng điểm của Brazil. Tuy nhiên, bất chấp áp lực bán ngắn hạn, Arabica vẫn được đánh giá là duy trì được một xu hướng tăng bền vững trong dài hạn.

Theo dõi Giá cà phê hàng ngày cho thấy các nguyên nhân chính thúc đẩy sự biến động giá tiếp tục phức tạp:

Thiếu hụt nguồn cung: Sản lượng cà phê toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt tại các vùng sản xuất lớn như Brazil và Việt Nam.

Tồn kho sụt giảm: Sản lượng thu hoạch không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đang gia tăng, dẫn đến tình trạng tồn kho tiếp tục giảm xuống mức thấp.

Biến động kinh tế vĩ mô: Các yếu tố như lạm phát dai dẳng, sự thay đổi của tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại cũng góp phần tạo ra áp lực lên giá cả và hoạt động giao dịch (tương tự như những biến động đã thấy vào Giá cà phê 24/10).

Chi phí tăng cao: Chi phí vận tải và chi phí sản xuất tăng cao cũng là một nguyên nhân trực tiếp đẩy giá thành cà phê lên mức cao.