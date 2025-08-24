Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 24/8: Miền Bắc giảm nhẹ, miền Trung với Nam đi ngang Giá heo hơi hôm nay 24/8: Miền Bắc giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên phân hóa, miền Nam ổn định mức cao 59.000 – 61.000 đồng/kg.

Miền Bắc chao đảo, giá giảm sâu tại một số điểm nóng

Thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến đợt giảm giá bất ngờ. Cụ thể, tại Lào Cai và Phú Thọ, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá xuống lần lượt là 54.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg. Đây là một diễn biến gây sốc khi các tỉnh lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hưng Yên vẫn giữ giá ổn định ở mức 56.000 – 57.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 56.000 - Cao Bằng 56.000 - Thái Nguyên 56.000 - Lạng Sơn 56.000 - Quảng Ninh 56.000 - Bắc Ninh 56.000 - Hà Nội 56.000 - Hải Phòng 56.000 - Ninh Bình 57.000 - Lào Cai 54.000 ▼1.000 Lai Châu 54.000 - Điện Biên 54.000 - Phú Thọ 55.000 ▼1.000 Sơn La 55.000 - Hưng Yên 56.000 -

Miền Trung và Tây Nguyên: Đà Nẵng chạm đáy, Khánh Hòa dẫn đầu

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng có sự phân hóa rõ rệt. Đà Nẵng ghi nhận mức giá thấp nhất toàn khu vực, chỉ 53.000 đồng/kg. Các tỉnh lân cận như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai duy trì ở mức 54.000 đồng/kg. Đắk Lắk đạt 55.000 đồng/kg.

Giá tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh dao động từ 54.000 – 56.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng bất ngờ giảm về 59.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Khánh Hòa trở thành điểm sáng khi đạt mức giá cao nhất khu vực, 57.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên dao động trong khoảng 53.000 – 57.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Thanh Hóa 56.000 - Nghệ An 56.000 - Hà Tĩnh 54.000 - Quảng Trị 54.000 - Huế 54.000 - Đà Nẵng 53.000 - Quảng Ngãi 54.000 - Gia Lai 54.000 - Đắk Lắk 55.000 - Khánh Hòa 57.000 - Lâm Đồng 60.000 -

Miền Nam kiên cường: Giá "neo" cao, chỉ một nơi sụt giảm

Khác với hai miền còn lại, thị trường heo hơi miền Nam vẫn giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc. Giá vẫn xoay quanh ngưỡng 60.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ, giá heo hơi đều ổn định ở mức 60.000 đồng/kg. Mặc dù giá có giảm nhẹ nhưng khu vực này vẫn giữ được mức giá cao so với thị trường chung.

Riêng Cà Mau giữ mức giá cao nhất miền với 61.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi miền Nam dao động từ 59.000 – 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đồng Nai 60.000 - Tây Ninh 60.000 - Đồng Tháp 61.000 - An Giang 60.000 - Cà Mau 61.000 - TP HCM 60.000 - Vĩnh Long 59.000 - Cần Thơ 60.000 -

Giá heo hơi ổn định, ngành chăn nuôi đối mặt thách thức ô nhiễm môi trường

Giá heo hơi ngày 24/8 duy trì dao động trong khoảng 53.000 – 61.000 đồng/kg trên cả nước. Miền Bắc ghi nhận sự giảm nhẹ, trong khi miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam giữ giá ổn định.

Bên cạnh diễn biến giá, ngành chăn nuôi heo đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mới đây, UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã xử phạt một trang trại chăn nuôi hơn 61 triệu đồng do hành vi xả thải trực tiếp ra suối.

Vụ việc xảy ra vào đêm 18/8 khi người dân phát hiện nước suối Khe Đền đổi màu, xuất hiện bọt trắng và bốc mùi hôi thối. Sự ô nhiễm này đã gây bức xúc trong cộng đồng địa phương, bởi đây là nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Người dân đã dựng barie để phản đối và yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để.

Chính quyền địa phương thông tin đang tiếp tục giám sát tình hình và yêu cầu chủ trang trại thực hiện các biện pháp khắc phục. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cũng được phối hợp để ngăn chặn nguy cơ tái diễn tình trạng ô nhiễm.

Sự việc tại Nghệ An gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Điều này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn nữa từ các cơ quan quản lý và các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm. Áp lực từ ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đang trở thành một vấn đề cấp thiết, đòi hỏi các giải pháp bền vững để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và sự phát triển của ngành.