Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 24/8/2025: Giá vàng trong nước say giấc trên đỉnh 126,6 triệu Giá vàng hôm nay 23/8 tăng mạnh, đạt 126,6 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới. Ngày mai 24/8, giá vàng trong nước có thể ổn định ở mức cao này.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 23/8/2025 mới nhất

Thị trường vàng trong nước ghi nhận một phiên giao dịch đầy hứng khởi khi giá vàng SJC và nhiều thương hiệu khác tiếp tục đà tăng mạnh. Đây là một tin tức đáng chú ý cho các nhà đầu tư và người dân, phản ánh sự biến động tích cực của kim loại quý. Mức tăng đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm lĩnh thị trường.

Cập nhật giá vàng hôm nay 23/8/2025, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã niêm yết giá vàng miếng tăng mạnh. Cụ thể, tại Hà Nội, giá mua vào và bán ra đều tăng 1.200.000 đồng/lượng, lên mức 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Giá vàng DOJI tại các khu vực đồng loạt tăng 1.200.000 đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng DOJI đang được niêm yết ở 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Mi Hồng, giá vàng cũng có sự điều chỉnh theo xu hướng chung của thị trường. Giá mua vào tăng 1.100.000 đồng/lượng, đạt 126,0 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra tăng 1.200.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 125,6 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng không nằm ngoài xu hướng chung, khi giá vàng miếng tăng 1.200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Giá vàng PNJ hiện ở mức 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vietinbank Gold cũng ghi nhận sự tăng giá mạnh ở chiều bán ra, lên 126,6 triệu đồng/lượng, với mức tăng 1.200.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng có động thái điều chỉnh giá tăng 1.200.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng lên 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cuối cùng, tại Phú Quý, giá vàng mua vào tăng 1.200.000 đồng/lượng lên 124,6 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng tăng 1.200.000 đồng/lượng, lên mức 126,6 triệu đồng/lượng.

Vào 13h30 ngày 23/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 118,8 triệu đồng/lượng (mua) và 121,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 118,7 triệu đồng/lượng (mua) và 121,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,2 triệu đồng/lượng (mua) và 121,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 23/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 23/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 125,6

▲1200K 126,6

▲1200K Tập đoàn DOJI 125,6

▲1200K 126,6

▲1200K Mi Hồng 126,0

▲1100K 125,6

▲1200K PNJ 125,6

▲1200K 126,6

▲1200K Vietinbank Gold 126,6

▲1200K Bảo Tín Minh Châu 125,6

▲1200K 126,6

▲1200K Phú Quý 124,6

▲1200K 126,6

▲1200K

1. DOJI - Cập nhật: 23/08/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K AVPL/SJC HCM 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K AVPL/SJC ĐN 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K Nguyên liệu 9999 - HN 111.000

▲1100K 112.000

▲1100K Nguyên liệu 999 - HN 110.900

▲1100K 111.000

▲1100K

2. PNJ - Cập nhật: 23/08/2025 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K Hà Nội - PNJ 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K Đà Nẵng - PNJ 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K Miền Tây - PNJ 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K Tây Nguyên - PNJ 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K Đông Nam Bộ - PNJ 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K

3. AJC - Cập nhật: 23/08/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,500

- 11,950

- Trang sức 99.9 11,490

- 11,940

- NL 99.99 10,830

- Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,830

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,710

- 12,010

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,710

- 12,010

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,710

- 12,010

- Miếng SJC Thái Bình 12,440

- 12,540

- Miếng SJC Nghệ An 12,440

- 12,540

- Miếng SJC Hà Nội 12,440

- 12,540

-

4. SJC - Cập nhật: 23/08/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125.600

▲1200K 126.600

▲1200K Vàng SJC 5 chỉ 125.600

▲1200K 126.620

▲1200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125.600

▲1200K 126.630

▲1200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 118.500

▲1000K 121.000

▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 118.500

▲1000K 121.100

▲1000K Nữ trang 99,99% 118.300

▲1000K 120.100

▲1000K Nữ trang 99% 114.410

▲990K 118.910

▲990K Nữ trang 68% 74.326

▲680K 81.826

▲680K Nữ trang 41,7% 42.736

▲417K 50.236

▲417K

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 23/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 13h30 ngày 23/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3370,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 33 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,06 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (125,6-126,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,54 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 23/8/2025 mới nhất

Giá vàng hôm nay, ngày 23/8/2025, trên thị trường thế giới đã tăng trở lại, nhờ vào những kỳ vọng mới về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất trong tháng 9. Những tín hiệu này xuất phát từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, tại hội nghị Jackson Hole.

Ông Powell cho biết Fed đang cân nhắc điều chỉnh chính sách do những thay đổi trong tình hình kinh tế, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến thị trường việc làm. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát vẫn cần được theo dõi cẩn thận. Nhờ những phát biểu này, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã tăng 1,1%, đạt mức 3.373,89 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng tương tự, lên mức 3.418,50 USD/ounce.

Một yếu tố khác giúp giá vàng hôm nay tăng là do đồng đô la Mỹ giảm giá trị khoảng 1%. Khi đồng đô la yếu đi, vàng trở nên rẻ hơn đối với những người sử dụng các loại tiền tệ khác, từ đó kích thích nhu cầu mua vàng. Theo chuyên gia Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, bài phát biểu của ông Powell đã khiến thị trường lạc quan hơn, mở ra khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9.

Điều này không chỉ thúc đẩy giá vàng mà còn làm tăng giá trị của nhiều loại tài sản khác. Ông Wong cũng cho rằng, nếu giá vàng có thể vượt qua và giữ vững mốc 3.400 USD/ounce trong vài ngày tới, đây sẽ là một dấu hiệu tích cực cho xu hướng tăng giá của vàng.

Lý do vàng thường được ưa chuộng khi lãi suất thấp là vì vàng không mang lại lợi suất như các tài sản khác, chẳng hạn như trái phiếu hay cổ phiếu. Khi lãi suất giảm, vàng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. Theo công cụ FedWatch của CME, hiện nay giới đầu tư đánh giá có tới 85% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25% trong tháng 9, cao hơn so với mức 75% trước bài phát biểu của ông Powell. Tuy nhiên, các số liệu về việc làm và lạm phát sắp được công bố trước cuộc họp của Fed vào ngày 16-17/9 sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định cuối cùng.

Bên cạnh đó, thị trường vàng vật chất ở châu Á hiện đang khá trầm lắng do giá vàng biến động mạnh, khiến người mua thận trọng. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, các tiệm vàng đã bắt đầu mua vào để chuẩn bị cho mùa lễ hội quan trọng sắp tới.

Trong khi đó, ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi tuyên bố sẽ thay thế một thành viên của Fed nếu người này không từ chức, làm dấy lên tranh cãi về ảnh hưởng của ông đối với ngân hàng trung ương. Những yếu tố này đều góp phần tạo nên bức tranh phức tạp nhưng đầy triển vọng cho giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 24/8/2025

Ngày mai là Chủ nhật, 24/8/2025, và điều đầu tiên bạn cần biết là giá vàng sẽ không có nhiều thay đổi. Vì là ngày cuối tuần, các sàn giao dịch vàng trong nước và quốc tế sẽ đóng cửa, nên giá vàng sẽ không được cập nhật. Dù vậy, hãy cùng nhìn lại tình hình hiện tại để hiểu tại sao mọi người lại quan tâm đến Giá vàng ngày 23/8/2025 và điều gì có thể xảy ra khi thị trường mở cửa trở lại vào thứ Hai.

Ngày hôm nay, giá vàng trong nước đã có một cú bứt phá mạnh mẽ. Giá vàng SJC và các thương hiệu lớn khác đều đồng loạt tăng mạnh, khoảng 1.200.000 đồng/lượng. Điều này đã đẩy giá bán ra của vàng SJC lên mức kỷ lục là 126,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế đã chạm mốc 3370,3 USD/ounce. Điều này tương đương với khoảng 112,06 triệu đồng/lượng (nếu tính theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank). Khi giá vàng thế giới tăng, giá vàng trong nước thường có xu hướng tăng theo.

Mặc dù giá vàng trong nước tăng, nó vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,54 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy nhu cầu mua vàng trong nước đang rất cao, khiến giá bị đẩy lên.

Vì ngày mai là Chủ nhật, bạn không cần lo lắng về việc giá vàng sẽ thay đổi ngay lập tức. Đây là thời điểm tốt để bạn tìm hiểu và chuẩn bị nếu đang nghĩ đến việc mua hay bán vàng.

Khi thị trường mở cửa trở lại vào thứ Hai, nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng, giá vàng trong nước cũng có thể tăng thêm. Ngược lại, nếu giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước cũng có thể hạ nhiệt. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế toàn cầu như chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương, tình hình kinh tế các nước lớn, và các sự kiện chính trị trên thế giới.

Tóm lại, Giá vàng ngày 23/8/2025 sẽ không thay đổi do ngày nghỉ cuối tuần, nhưng thị trường vàng đang rất sôi động. Hãy theo dõi thêm vào tuần tới, vì những gì đang xảy ra trên thế giới có thể khiến giá vàng tiếp tục biến động. Hãy nghĩ rằng vàng giống như một người bạn đáng tin cậy – khi mọi thứ bất ổn, nó thường được săn đón nhiều hơn!