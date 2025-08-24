Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 24/8/2025: Giá cà phê trong nước giữ vững mức đỉnh 124.000 đồng/kg Giá cà phê trong nước đạt đỉnh 124.000 đồng/kg, thế giới tăng mạnh do thuế Mỹ và thời tiết Brazil. Dự báo giá tiếp tục tăng khi USD giảm và Fed có thể hạ lãi suất.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Theo cập nhật giá cà phê lúc 04h00, giá cà phê thế giới tăng mạnh trên 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn ICE Futures Europe:

Giá cà phê Robusta trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 24/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.866 USD/tấn, tăng 108 USD so với phiên trước. Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.650 USD/tấn, tăng 130 USD. Giá giao tháng 1/2026 đạt 4.524 USD/tấn, tăng 137 USD. Giá các kỳ hạn khác cũng tăng mạnh, với kỳ hạn tháng 3/2026 ở mức 4.442 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 4.389 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 24/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 390,65 cent/lb, tăng 15,40 cent so với phiên trước. Giá giao tháng 12/2025 ở mức 378,30 cent/lb, tăng 13,30 cent. Giá giao tháng 3/2026 ở mức 368,50 cent/lb, tăng 13,35 cent. Các kỳ hạn tiếp theo cũng tăng mạnh, với kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 359,40 cent/lb và kỳ hạn tháng 7/2026 ở mức 348,60 cent/lb.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động mạnh trong thời gian gần đây với những thay đổi nhanh chóng theo cả yếu tố cung – cầu lẫn chính sách thương mại. Tháng 7, giá cà phê giảm do tiến độ thu hoạch tại Brazil diễn ra nhanh và dự báo nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với cà phê Brazil, thị trường lập tức đảo chiều, giá bật tăng mạnh.

Trong hai tuần liên tiếp, giá cà phê thế giới duy trì xu hướng đi lên: Arabica đạt mức cao nhất trong ba tháng, còn Robusta cũng chạm đỉnh gần ba tháng. Bên cạnh yếu tố chính sách, lo ngại về thời tiết bất lợi tại Brazil, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới khiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vào hợp đồng tương lai, góp phần thúc đẩy đà tăng.

Với việc đồng USD giảm mạnh và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 9, giá cà phê trên các sàn giao dịch thế giới được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong ngày mai. Sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô và nguồn cung lo ngại từ Brazil sẽ tiếp tục thúc đẩy giới đầu tư mua vào, đẩy giá lên các mức cao hơn.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 24/8/2025

Sáng 24/8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng 600 - 900 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Gia Lai ghi nhận mức tăng 900 đồng/kg, lên 123.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch tăng 800 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Lâm Đồng đứng ở mức 123.500 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông là địa phương có giá tăng 600 đồng/kg, giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước được dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Mức tăng có thể không còn đột biến như hôm nay nhưng vẫn sẽ đi lên, có thể đạt mức 125.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Theo các chuyên gia, chính sách thuế mới của Mỹ có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại toàn cầu. Nếu nhập khẩu từ Brazil bị siết chặt, áp lực cung sẽ chuyển sang các nước khác, trong đó có Việt Nam – nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Điều này mở ra cơ hội để giá cà phê nội địa tăng cao hơn.

Trong khi đó, ngành cà phê Mỹ vẫn thận trọng theo dõi diễn biến. Chủ tịch Cecafe, ông Marcio Ferreira, cho biết doanh nghiệp Mỹ có lượng tồn kho đủ dùng trong 30–60 ngày, tạo dư địa chờ đợi thêm trước khi đưa ra quyết định. Yếu tố thời tiết khắc nghiệt tại Brazil càng củng cố xu hướng tăng giá cà phê toàn cầu.

Giá cà phê nối tiếp đà tăng mạnh. Đồng USD giảm mạnh đẩy cà phê 2 sàn cùng tăng. Cùng với đó, đầu cơ tiếp tục cấy giá vào cà phê trong bối cảnh Fed có thể giảm lãi suất trong tháng sau. Rạng sáng 23/8 trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng.