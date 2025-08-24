Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 24/8/2025: Giữ đỉnh 146.000 đồng/kg sau đợt tăng nhẹ Giá tiêu trong nước ổn định ở 143.500–146.000 đồng/kg, thế giới biến động nhẹ. Dự báo giá giữ ổn định nhờ cung cầu cân bằng và giống tiêu mới.

Giá tiêu hôm nay ngày 24/8/2025 trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự biến động nhẹ. Một số loại hồ tiêu đã có sự thay đổi về giá trong ngày hôm nay.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia giảm 0.35 USD xuống mức 7.129 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok giảm 0.35 USD xuống mức 9.966 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giữ nguyên ở mức 9.600 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA giữ nguyên ở mức 12.800 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 6.000 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 8.950 USD/tấn.

Dự báo, giá tiêu thế giới có thể tiếp tục diễn biến tương tự. Giá tiêu Indonesia có thể tiếp tục điều chỉnh nhẹ, trong khi giá tiêu của Brazil, Malaysia và Việt Nam dự kiến sẽ duy trì ổn định. Điều này phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường quốc tế. Các nhà xuất khẩu Việt Nam có thể tiếp tục hưởng lợi từ sự ổn định của giá tiêu xuất khẩu.

Sự xuất hiện của các giống tiêu mới như Sri Lanka hay Malaysia cũng giúp tăng năng suất và chất lượng, từ đó tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn. Mô hình này đang được nhân rộng, cho thấy một hướng đi bền vững cho ngành hồ tiêu Việt Nam. Việc có sản phẩm tiêu xanh trái vụ với giá bán cao gấp 1,5 - 2 lần so với chính vụ sẽ giúp nâng cao thu nhập cho nông dân.

Triển vọng lâu dài cho giá tiêu được đánh giá là tích cực. Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới vẫn đang ở mức cao. Việc chuyển đổi sang các giống mới và áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các nông hộ cũng cần chú ý đến biến động của thị trường, cập nhật thông tin thường xuyên để có quyết định sản xuất và kinh doanh phù hợp. Sự liên kết giữa nông dân và các doanh nghiệp thu mua, chế biến cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Giá tiêu hôm nay ngày 24/8/2025 ở trong nước

Sáng nay, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam biến động nhẹ. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 143.500 – 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đạt 146.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, còn Đắk Nông giữ nguyên.

Các địa phương khác như Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước cùng duy trì mức 144.000 đồng/kg. Trong đó, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước không có sự thay đổi.

Gia Lai đạt mức 143.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Với diễn biến hiện tại, nhiều khả năng giá tiêu trong nước sẽ tiếp tục đi ngang hoặc chỉ có những biến động nhỏ. Các mức giá 143.500 – 146.000 đồng/kg có thể được duy trì. Giá tiêu ở Đắk Lắk, Đắk Nông có thể vẫn giữ ở mức cao nhất, trong khi Gia Lai và các vùng khác có thể tiếp tục tăng nhẹ hoặc ổn định.

Triển vọng giá tiêu trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả tình hình cung cầu, biến động thời tiết, và chính sách thương mại. Theo các thông tin từ Báo Gia Lai, mô hình trồng hồ tiêu xanh trái vụ đang được triển khai hiệu quả, giúp nông dân tăng thu nhập và chủ động hơn trong sản xuất. Việc trồng hồ tiêu trái vụ không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn giảm áp lực cung ứng trong mùa chính vụ, từ đó góp phần ổn định giá tiêu trên thị trường.