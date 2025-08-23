Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 22/8: Ri6 chững lại ở mức 40.000 đồng/kg Giá sầu riêng hôm nay đi ngang ở nhiều nơi. Ri6 tiếp tục giữ giá thấp, Thái VIP dao động 95.000 – 100.000 đồng/kg.

Thị trường sầu riêng trong nước ngày 22/8



Giá sầu riêng hôm nay nhìn chung ổn định. Sầu riêng Thái vẫn dẫn dắt thị trường nhờ chất lượng tốt, trong khi giống Ri6 duy trì ở mức thấp hơn. Ri6 loại A được thu mua quanh 40.000 – 42.000 đồng/kg.



Tại Đồng Nai, sầu riêng Thái loại A có giá 78.000 – 80.000 đồng/kg, loại B từ 58.000 – 60.000 đồng/kg. Ri6 loại A giữ giá 40.000 – 42.000 đồng/kg, các loại thấp hơn dao động từ 20.000 – 28.000 đồng/kg. Bình Phước và Tây Ninh có mức giá tương tự, dao động quanh 40.000 – 80.000 đồng/kg tùy giống và chất lượng.



Giá sầu riêng hôm nay 22/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 28.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

20.000 - 22.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

80.000 - 84.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

60.000 - 64.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 48.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

95.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

75.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 22/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

82.000 - 86.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

62.000 - 66.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

46.000 - 50.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

95.000 - 100.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

80.00 - 85.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

70.000 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

52.000 - 60.000 đồng/kg

Khu vực Tây Nguyên



Tại Gia Lai, sầu riêng Thái loại A đạt 80.000 – 83.000 đồng/kg, loại B khoảng 60.000 – 63.000 đồng/kg. Ri6 loại A vẫn quanh mức 40.000 – 42.000 đồng/kg. Ở Đắk Lắk, sầu riêng Thái VIP loại A lên đến 95.000 đồng/kg, còn loại A thường dao động 82.000 – 85.000 đồng/kg.



Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, giá Thái loại A từ 82.000 – 86.000 đồng/kg, loại VIP đạt mốc 100.000 đồng/kg. Ri6 vẫn ở khoảng 42.000 – 45.000 đồng/kg, chậm hơn so với sầu riêng Thái.

Xuất khẩu và triển vọng



Xuất khẩu sầu riêng đã phục hồi mạnh so với tháng trước, một số loại cao cấp tăng khoảng 20%. Đây tiếp tục là mặt hàng trái cây chủ lực trong nhóm rau quả của Việt Nam.



Từ khi thị trường Trung Quốc mở cửa nhập khẩu chính ngạch, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng nhanh, trở thành điểm sáng trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng khắt khe, đòi hỏi chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch thực vật chặt chẽ.