Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 25/8: Giá heo hơi ngừng lại tại 3 miền Giá heo hơi hôm nay 25/8 chững lại ở cả 3 miền, dao động từ 53.000 - 61.000 đồng/kg, với Cà Mau cao nhất 61.000 đồng/kg, Đà Nẵng thấp nhất 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc

Sáng ngày 25/8, khu vực miền Bắc ghi nhận heo hơi đi ngang, lần lượt về giá 54.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, giá heo hơi giữ ổn định trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 57.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 56.000 - Cao Bằng 56.000 - Thái Nguyên 56.000 - Lạng Sơn 56.000 - Quảng Ninh 56.000 - Bắc Ninh 56.000 - Hà Nội 56.000 - Hải Phòng 56.000 - Ninh Bình 57.000 - Lào Cai 54.000 - Lai Châu 54.000 - Điện Biên 54.000 - Phú Thọ 55.000 - Sơn La 55.000 - Hưng Yên 56.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Sau nhiều ngày giảm liên tục, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên bất ngờ đi ngang, duy trì giao dịch trong khoảng 53.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại Lâm Đồng. Trong khi đó, Đà Nẵng là địa phương duy nhất thu mua heo hơi tại mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Thanh Hóa 56.000 - Nghệ An 56.000 - Hà Tĩnh 54.000 - Quảng Trị 54.000 - Huế 54.000 - Đà Nẵng 53.000 - Quảng Ngãi 54.000 - Gia Lai 54.000 - Đắk Lắk 55.000 - Khánh Hòa 57.000 - Lâm Đồng 60.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam

Tương tự khu vực miền Trung, heo hơi tại thị trường phía Nam cũng tạm chững giá trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang giữ giao dịch trong khoảng 59.000 – 61.000 đồng/kg.

Đây hiện là khu vực duy nhất trên cả nước có giá heo hơi trên 60.000 đồng/kg, với Cà Mau là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đồng Nai 60.000 - Tây Ninh 60.000 - Đồng Tháp 61.000 - An Giang 60.000 - Cà Mau 61.000 - TP HCM 60.000 - Vĩnh Long 59.000 - Cần Thơ 60.000 -

Đà Nẵng tiêu hủy hơn 170 con lợn nhiễm tả Châu Phi chỉ trong 1 tháng

Hàng trăm con lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi tại Đà Nẵng, chính quyền gấp rút hành động để ngăn chặn dịch lây lan, người dân hoang mang, lo lắng.

Thị trường thịt lợn Đà Nẵng đang phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh nghiêm trọng. Báo cáo từ chính quyền địa phương cho thấy, chỉ trong vòng một tháng qua, đã có 175 con lợn tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng bị tiêu hủy do dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Tình hình này đang gióng lên hồi chuông báo động về công tác phòng chống dịch.

Theo ghi nhận, dịch bệnh xuất hiện rải rác tại nhiều thôn, khối phố như Thọ Khương, Phái Nhơn, Hòa Mỹ, An Long và khối phố 5. Điều này tạo ra thách thức lớn trong việc kiểm soát dịch, khi mầm bệnh có thể tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau.

Ngay khi phát hiện dịch, chính quyền xã Núi Thành đã khẩn trương khoanh vùng, tiến hành tiêu độc, khử trùng. Việc tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch cũng được đẩy mạnh, khuyến khích người dân nâng cao ý thức để bảo vệ đàn vật nuôi.

Tại buổi làm việc mới đây, Chi cục Nông nghiệp TP Đà Nẵng đã đề nghị xã Núi Thành hoàn tất hồ sơ để kịp thời hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại.

Đồng thời, kế hoạch phun tiêu độc, khử trùng diện rộng trong tháng 9 đang được xây dựng, mục tiêu là diệt mầm bệnh trên diện rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ chăn nuôi tái đàn trong thời gian sớm nhất. Công tác quản lý lò mổ cũng được siết chặt để tránh lây lan virus qua các sản phẩm thịt. Các cơ sở này được yêu cầu nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn vệ sinh.

Tình hình dịch tả lợn châu Phi tại Đà Nẵng đang được theo dõi sát sao. Những biện pháp quyết liệt từ chính quyền đang được kỳ vọng sẽ sớm kiểm soát dịch bệnh, giúp người dân và ngành chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.