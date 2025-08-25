Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/8/2025: Đồng loạt giữ ở mức cao Giá cà phê hôm nay 25/8/2025 giữ mức cao, Robusta đạt 4.866 USD/tấn, Arabica 390,65 cent/lb. Trong nước, giá dao động 123.500-124.000 đồng/kg, dự báo tiếp tục tăng.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Theo cập nhật giá cà phê lúc 04h00, giá cà phê thế giới tăng mạnh trên 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn ICE Futures Europe:

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.866 USD/tấn. Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.650 USD/tấn, tăng 130 USD. Giá giao tháng 1/2026 đạt 4.524 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 390,65 cent/lb, tăng 15,40 cent so với phiên trước. Giá giao tháng 12/2025 ở mức 378,30 cent/lb. Giá giao tháng 3/2026 ở mức 368,50 cent/lb. Kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 359,40 cent/lb và kỳ hạn tháng 7/2026 ở mức 348,60 cent/lb.

Với đà tăng mạnh mẽ của giá cà phê thế giới và những tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu, giá cà phê trong nước được dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngày mai, 25/8. Mức tăng có thể không còn đột biến như hôm nay nhưng vẫn sẽ đi lên, có thể đạt mức 125.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động mạnh trong thời gian gần đây với những thay đổi nhanh chóng theo cả yếu tố cung – cầu lẫn chính sách thương mại. Tháng 7, giá cà phê giảm do tiến độ thu hoạch tại Brazil diễn ra nhanh và dự báo nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với cà phê Brazil, thị trường lập tức đảo chiều, giá bật tăng mạnh.

Trong hai tuần liên tiếp, giá cà phê thế giới duy trì xu hướng đi lên: Arabica đạt mức cao nhất trong ba tháng, còn Robusta cũng chạm đỉnh gần ba tháng. Bên cạnh yếu tố chính sách, lo ngại về thời tiết bất lợi tại Brazil, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới khiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vào hợp đồng tương lai, góp phần thúc đẩy đà tăng.

Với việc đồng USD giảm mạnh và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 9, giá cà phê trên các sàn giao dịch thế giới được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong ngày mai. Sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô và nguồn cung lo ngại từ Brazil sẽ tiếp tục thúc đẩy giới đầu tư mua vào, đẩy giá lên các mức cao hơn.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 25/8/2025

Sáng 25/8, giá cà phê hôm nay đi ngang so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Gia Lai ghi nhận 123.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk hiện đang được giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Lâm Đồng đứng ở mức 123.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông là địa phương giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước được dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Mức tăng có thể không còn đột biến như hôm nay nhưng vẫn sẽ đi lên, có thể đạt mức 125.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Theo các chuyên gia, chính sách thuế mới của Mỹ có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại toàn cầu. Nếu nhập khẩu từ Brazil bị siết chặt, áp lực cung sẽ chuyển sang các nước khác, trong đó có Việt Nam – nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Điều này mở ra cơ hội để giá cà phê nội địa tăng cao hơn.