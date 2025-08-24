Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 25/8/2025: Sau lời vàng của Powell, liệu vàng có xuyên thủng 127 triệu Sau phát biểu ôn hòa của Powell, giá vàng có thể tăng mạnh, liệu có vượt mốc 127 triệu đồng/lượng vào ngày 25/8/2025?

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 24/8/2025 mới nhất

Sau những phiên tăng giá mạnh mẽ, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của SJC và DOJI đã có dấu hiệu chững lại. Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,6 triệu đồng/lượng (bán ra), đi ngang so với phiên giao dịch trước. Tương tự, DOJI cũng giữ nguyên mức giá này

Mi Hồng là một trong những thương hiệu có giá mua vào cao hơn so với mặt bằng chung, đạt 126,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn ở mức 126,6 triệu đồng/lượng. Mức giá này không đổi so với ngày trước.

PNJ duy trì mức giá tương tự như SJC và DOJI, niêm yết vàng miếng ở mức 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều mua và bán của PNJ đều đi ngang so với phiên giao dịch trước.

Vietinbank Gold cũng ghi nhận giá bán ra đi ngang, ở mức 126,6 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng cũng không có sự thay đổi, giữ nguyên ở mức 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Riêng Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC thấp hơn một chút ở chiều mua vào, đạt 124,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn là 126,6 triệu đồng/lượng. Mức giá này cũng đi ngang ở cả hai chiều so với phiên trước.

Vào 08h30 ngày 24/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 118,8 triệu đồng/lượng (mua) và 121,8 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 118,7 triệu đồng/lượng (mua) và 121,7 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,2 triệu đồng/lượng (mua) và 121,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 24/8/2025 ở trong nước chi tiết

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 24/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 24/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3370,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không đổi so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,06 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (125,6-126,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,54 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 23/8/2025 mới nhất

Giá vàng ngày 23/8/2025, trên thị trường thế giới đã tăng trở lại, nhờ vào những kỳ vọng mới về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất trong tháng 9. Những tín hiệu này xuất phát từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, tại hội nghị Jackson Hole.

Ông Powell cho biết Fed đang cân nhắc điều chỉnh chính sách do những thay đổi trong tình hình kinh tế, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến thị trường việc làm. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát vẫn cần được theo dõi cẩn thận. Nhờ những phát biểu này, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã tăng 1,1%, đạt mức 3.373,89 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng tương tự, lên mức 3.418,50 USD/ounce.

Một yếu tố khác giúp giá vàng hôm nay tăng là do đồng đô la Mỹ giảm giá trị khoảng 1%. Khi đồng đô la yếu đi, vàng trở nên rẻ hơn đối với những người sử dụng các loại tiền tệ khác, từ đó kích thích nhu cầu mua vàng. Theo chuyên gia Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, bài phát biểu của ông Powell đã khiến thị trường lạc quan hơn, mở ra khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9.

Điều này không chỉ thúc đẩy giá vàng mà còn làm tăng giá trị của nhiều loại tài sản khác. Ông Wong cũng cho rằng, nếu giá vàng có thể vượt qua và giữ vững mốc 3.400 USD/ounce trong vài ngày tới, đây sẽ là một dấu hiệu tích cực cho xu hướng tăng giá của vàng.

Lý do vàng thường được ưa chuộng khi lãi suất thấp là vì vàng không mang lại lợi suất như các tài sản khác, chẳng hạn như trái phiếu hay cổ phiếu. Khi lãi suất giảm, vàng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. Theo công cụ FedWatch của CME, hiện nay giới đầu tư đánh giá có tới 85% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25% trong tháng 9, cao hơn so với mức 75% trước bài phát biểu của ông Powell. Tuy nhiên, các số liệu về việc làm và lạm phát sắp được công bố trước cuộc họp của Fed vào ngày 16-17/9 sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định cuối cùng.

Bên cạnh đó, thị trường vàng vật chất ở châu Á hiện đang khá trầm lắng do giá vàng biến động mạnh, khiến người mua thận trọng. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, các tiệm vàng đã bắt đầu mua vào để chuẩn bị cho mùa lễ hội quan trọng sắp tới.

Trong khi đó, ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi tuyên bố sẽ thay thế một thành viên của Fed nếu người này không từ chức, làm dấy lên tranh cãi về ảnh hưởng của ông đối với ngân hàng trung ương. Những yếu tố này đều góp phần tạo nên bức tranh phức tạp nhưng đầy triển vọng cho giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 25/8/2025

Sau bài phát biểu mang tính "ôn hòa" của Chủ tịch FED Jerome Powell, tâm lý lạc quan đã lan tỏa khắp thị trường. Ông Powell đã mở ra khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9 do những lo ngại về lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Việc FED nới lỏng chính sách tiền tệ thường làm giảm giá trị của đồng USD, từ đó khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Đây là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đặt câu hỏi lớn: liệu đây sẽ là một đợt cắt giảm duy nhất hay một loạt các đợt cắt giảm tiếp theo? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ quyết định xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Khi FED phát tín hiệu nới lỏng chính sách, đồng USD thường có xu hướng suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ cũng giảm. Cả hai yếu tố này đều tạo ra một môi trường thuận lợi cho vàng. Một đồng USD yếu hơn khiến vàng (được định giá bằng USD) rẻ hơn cho người mua nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – một tài sản không mang lại lợi tức. Vì vậy, sự biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu sẽ là những chỉ báo quan trọng cần theo dõi trong ngày mai.

Tâm lý thị trường hiện tại đang rất tích cực đối với vàng. Cả các nhà phân tích chuyên nghiệp tại Wall Street lẫn các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Điều này được thể hiện rõ qua các cuộc khảo sát, với phần lớn đều dự báo giá sẽ tăng hoặc đi ngang, không có ai dự đoán giảm.

Kỳ vọng này có thể thúc đẩy nhu cầu mua vào, tạo động lực cho giá vàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự lạc quan quá mức cũng có thể dẫn đến rủi ro điều chỉnh nếu có bất kỳ thông tin bất ngờ nào xuất hiện.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, tình hình chính trị cũng có thể tác động đến giá vàng. Chuyên gia Michael Brown chỉ ra rằng những cuộc công kích của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm vào FED có thể làm suy yếu khái niệm độc lập của chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh bất ổn chính trị, vàng thường được coi là một "nơi trú ẩn an toàn", thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định để bảo vệ vốn. Đây là một yếu tố rủi ro tiềm tàng có thể đẩy giá vàng lên cao hơn.