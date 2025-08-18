Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 18/8: 143.000 đồng/kg, mức giá "trong mơ" của nông dân Giá tiêu 18/8 ổn định, đạt 143.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, Đắk Nông. Thị trường toàn cầu không biến động, nhu cầu cao hỗ trợ giá duy trì mức "trong mơ".

Giá tiêu hôm nay ngày 18/8/2025 trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu không có biến động, với các khu vực sản xuất lớn như Indonesia, Brazil, Malaysia và Việt Nam duy trì ổn định.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia giữ mức 7.208 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok ở mức 10.076 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 9.400 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không đổi, ở mức 12.700 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 5.850 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 8.950 USD/tấn.

Các thị trường lớn như Brazil, Malaysia, và Việt Nam hiện đang giữ giá ổn định. Dù Indonesia ghi nhận mức giảm nhẹ trong thời gian gần đây, nhưng sự sụt giảm này chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng giảm giá chung cho toàn thị trường. Do đó, các mức giá xuất khẩu của tiêu đen và tiêu trắng tại các quốc gia này nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi lớn.

Việc xuất khẩu của Indonesia có dấu hiệu chậm lại trong tháng 6 có thể là một tín hiệu cho thấy nguồn cung từ quốc gia này đang có vấn đề, hoặc các nhà sản xuất đang giữ hàng để chờ giá cao hơn. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nó có thể tác động tích cực đến giá tiêu toàn cầu.

Mặc dù lượng nhập khẩu của Mỹ giảm nhẹ, nhưng kim ngạch lại tăng mạnh, cho thấy nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ở mức cao và người mua sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn. Bên cạnh đó, các thị trường khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp cũng đang gia tăng nhập khẩu từ Indonesia, cho thấy sự đa dạng hóa nguồn cung và nhu cầu ổn định từ nhiều thị trường.

Giá tiêu hôm nay ngày 18/8/2025 ở trong nước

Sáng nay 18/8, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam đồng loạt đi ngang sau đợt tăng mạnh, riêng giá cà phê tại Bình Phước giảm nhẹ, đạt mức 140.000 – 143.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông giữ nguyên ở mức 143.000 đồng/kg sau khi tăng đã tăng vào ngày hôm qua. Đây là hai tỉnh có mức giá thu mua cao nhất cả nước, cùng với Lâm Đồng.

Các địa phương khác như Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập thành Thành phố Hồ Chí Minh) không thay đổi, giữ mức 140.000 đồng/kg, và thu mua ở mức thấp nhất là 140.000 đồng/kg. Riêng ở Bình Phước, giá giữ mức 140.000 đồng/kg.

Các khu vực sản xuất trọng điểm như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước có thể duy trì mức giá ổn định, không có biến động đáng kể. Nguyên nhân chính là do nguồn cung và cầu trong nước vẫn ở trạng thái cân bằng, chưa có yếu tố đột biến nào tác động mạnh đến thị trường.

Dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ trong nửa đầu năm 2025 giảm 0,5% về lượng nhưng tăng 50,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Điều này phản ánh giá tiêu đã tăng cao đáng kể, nhưng lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này lại giảm 12%.

Trong thời gian tới, giá hồ tiêu có thể chịu áp lực từ sự cạnh tranh về nguồn cung giữa các quốc gia sản xuất. Tuy nhiên, với nhu cầu tiêu thụ ổn định và nguồn cung có dấu hiệu chậm lại ở một số nơi, giá tiêu nhiều khả năng vẫn sẽ được hỗ trợ và duy trì ở mức cao. Các nhà đầu tư và người sản xuất cần theo dõi sát sao tình hình xuất khẩu và sản lượng từ các quốc gia lớn để đưa ra những quyết định kịp thời.