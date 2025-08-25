Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 25/8/2025: Giá vàng trong nước lập thêm kỷ lục mới, sát 127 triệu, vàng thế giới giảm nhẹ Giá vàng hôm nay 25/8/2025: Vàng trong nước lập kỷ lục mới, sát 127 triệu đồng/lượng, vàng thế giới giảm nhẹ còn 3360,6 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay tăng mạnh, lập kỷ lục hơn 126 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC, DOJI lên kỷ lục mới

Thị trường vàng miếng của SJC tại Hà Nội ghi nhận mức tăng đáng kể trong ngày hôm nay. Giá mua vào và bán ra đồng loạt tăng 300 nghìn đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết ở mức 125,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng chung xu hướng tăng giá, giá vàng miếng tại Tập đoàn DOJI tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Hiện tại, giá vàng DOJI đang giao dịch ở mức 125,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác tăng mạnh lên kỷ lục mới

PNJ cũng có sự điều chỉnh mạnh. Cả hai thương hiệu này đều tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Hiện tại, giá vàng PNJ đang giao dịch ở mức 125,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Riêng tại Mi Hồng, giá vàng miếng có diễn biến khác biệt khi tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước. Mức giá được niêm yết lần lượt là 126,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng ghi nhận mức tăng 300 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 125,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, Phú Quý có giá mua vào thấp hơn một chút, ở mức 124,9 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn là 126,9 triệu đồng/lượng.

Tại Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra đã tăng 300 nghìn đồng/lượng, lên mức 126,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 25/8/2025 tăng mạnh

Vào 09h30 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 118,8 triệu đồng/lượng (mua) và 121,8 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 25/8/2025 tăng mạnh

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,0 triệu đồng/lượng (mua) và 122,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,5 triệu đồng/lượng (mua) và 121,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 25/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 25/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 125,9

▲300K 126,9

▲300K Tập đoàn DOJI 125,9

▲300K 126,9

▲300K Mi Hồng 126,4

▲4 00K 126,9

▲300K PNJ 125,9

▲300K 126,9

▲300K Vietinbank Gold 126,9

▲300K Bảo Tín Minh Châu 125,9

▲300K 126,9

▲300K Phú Quý 124,9

▲300K 126,9

▲300K

1. DOJI - Cập nhật: 25/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 125.900

▲300K 126.900

▲300K AVPL/SJC HCM 125.900

▲300K 126.900

▲300K AVPL/SJC ĐN 125.900

▲300K 126.900

▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 111.00

- 112.000

- Nguyên liệu 999 - HN 110.900

- 111.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 25/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Hà Nội - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Đà Nẵng - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Miền Tây - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Tây Nguyên - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Đông Nam Bộ - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K

3. AJC - Cập nhật: 25/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,610

- 12,060

- Trang sức 99.9 11,600

- 12,050

- NL 99.99 10,940

- Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,940

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,820

- 12,120

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,820

- 12,120

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,820

- 12,120

- Miếng SJC Thái Bình 12,560

- 12,660

- Miếng SJC Nghệ An 12,560

- 12,660

- Miếng SJC Hà Nội 12,560

- 12,660

-

4. SJC - Cập nhật: 25/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125.900

▲300K 126.900

▲300K Vàng SJC 5 chỉ 125.900

▲300K 126.920

▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125.900

▲300K 126.930

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 118.800

▲300K 121.300

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 118.800

▲300K 121.400

▲300K Nữ trang 99,99% 118.400

▲100K 121.400

▲300K Nữ trang 99% 114.207

▼202K 119.207

▲297K Nữ trang 68% 74.530

▲204K 82.030

▲204K Nữ trang 41,7% 42.861

▲125K 50.361

▲125K

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ những vẫn giữ mức cao

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 25/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3360,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 9,7 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,92 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (125,6-126,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,98 triệu.

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 8, giá vàng thế giới đã quay đầu giảm nhẹ. Nguyên nhân chính đến từ việc đồng đô la Mỹ phục hồi, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Tuy nhiên, đà giảm của kim loại quý đã được kiềm chế nhờ những tín hiệu tích cực về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào cuối tuần trước đã mở ra hy vọng về một chính sách tiền tệ ôn hòa hơn, khi ông nhấn mạnh những rủi ro đối với thị trường lao động. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang đặt cược 87% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Việc cắt giảm lãi suất thường có lợi cho giá vàng, bởi nó làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại không sinh lời này.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến báo cáo về giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này. Dữ liệu này được dự báo sẽ cho thấy lạm phát lõi tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Về thị trường vật chất, nhu cầu vàng tại các trung tâm giao dịch lớn ở châu Á vẫn trầm lắng do giá cả biến động. Ngược lại, các thợ kim hoàn tại Ấn Độ đã tăng cường mua sắm trở lại để chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp tới.

Bên cạnh vàng, giá các kim loại quý khác cũng ghi nhận sự sụt giảm nhẹ:

Bạc giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 38,09 USD/ounce.

Bạch kim giảm 0,3%, xuống 1.356,95 USD/ounce.

Palladium giảm 0,6%, xuống 1.119,67 USD/ounce.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 25/8/2025

Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá vàng thế giới là động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới. Mới đây, tại hội nghị lớn ở Jackson Hole, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra những tín hiệu cho thấy Fed có thể sắp cắt giảm lãi suất. Thông tin này ngay lập tức khiến đồng đô la Mỹ suy yếu, và đó là tin tốt cho giá vàng.

Bạn có thể hình dung mối quan hệ này như sau: khi lãi suất giảm, việc giữ tiền đô la trong ngân hàng không còn hấp dẫn nữa. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ chuyển tiền sang các tài sản khác, trong đó có vàng. Nhu cầu mua tăng cao khiến giá vàng đi lên. Ngược lại, khi đồng đô la yếu đi, vàng trở nên rẻ hơn đối với những người dùng tiền tệ khác, thúc đẩy họ mua vào và đẩy giá lên cao hơn.

Ngoài ra, những lo ngại về sự can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ cũng đang thúc đẩy giá vàng. Vàng được coi là "tài sản trú ẩn an toàn", nghĩa là khi có bất ổn, dù là về kinh tế hay chính trị, mọi người thường tìm đến vàng để bảo vệ tài sản của mình. Gần đây, những phát biểu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc can thiệp vào hoạt động của Fed đã khiến nhiều người lo ngại, và điều này càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Kết quả các khảo sát gần đây cho thấy, các chuyên gia và nhà đầu tư đều khá lạc quan về tương lai của kim loại quý này. Hầu hết các nhà phân tích đều tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng hoặc ít nhất là không giảm trong thời gian tới. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có chung quan điểm, với đa số kỳ vọng giá vàng sẽ đi lên trong tuần này.

Các chuyên gia nhận định, mặc dù giá vàng có thể đã tăng sau tín hiệu của Fed, nhưng câu hỏi lớn tiếp theo là liệu đây sẽ là một đợt cắt giảm duy nhất hay sẽ có một loạt các đợt cắt giảm tiếp theo. Sự kết hợp của nhiều yếu tố như chính sách nới lỏng của Fed, sự suy yếu của đồng đô la và bất ổn chính trị đang tạo ra một môi trường cực kỳ thuận lợi cho vàng.

Một số chuyên gia còn đưa ra những dự báo rất táo bạo. Trưởng phòng Nghiên cứu tại WisdomTree tin rằng giá vàng có thể phá vỡ các kỷ lục cũ và đạt mức 4.000 USD/ounce vào đầu năm tới, cho thấy một tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.