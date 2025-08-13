Thứ Tư, 13/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Giảm mạnh do nhu cầu yếu

PHỐ HỘI 13/08/2025 10:34

Giá dầu Brent giảm còn 66,45 USD/thùng, WTI 63,72 USD/thùng do nhu cầu yếu. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay ổn định: xăng E5RON92 19.608 đồng/lít, RON95 20.074 đồng/lít.

Giá xăng dầu thế giới

Sáng 13/08/2025 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,35% xuống 66,45 USD/thùng, WTI giảm 0,61% còn 63,72 USD/thùng. Nhu cầu dầu diesel chững lại, thị trường chờ báo cáo tồn kho từ EIA. Lạm phát Mỹ tăng do thuế nhập khẩu, OPEC dự báo nhu cầu dầu 2026 tăng 1,38 triệu thùng/ngày. Cuộc gặp Trump-Putin ngày 15/8 tại Alaska có thể ảnh hưởng giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 07/08/2025, xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Xăng E10 thí điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM giá 19.830 - 20.220 đồng/lít.

Loại nhiên liệuMức điều chỉnh (đồng)Giá bán lẻ tối đa (đồng)
Xăng E5 RON92+ 20719.608/lít
Xăng RON95-III+ 23420.074/lít
Dầu diesel 0.05S- 26818.800/lít
Dầu hỏa- 5418.660/lít
Dầu mazut 180CST 3.5S+ 11415.647/kg

Tình hình thị trường

Giá dầu giảm do yếu tố mùa vụ và nhu cầu năng lượng suy yếu cuối mùa hè. Mỹ hoãn thuế quan với Trung Quốc đến 10/11, sản lượng dầu Mỹ đạt kỷ lục 13,41 triệu thùng/ngày năm 2025, nhưng dự kiến giảm năm 2026. OPEC+ tăng sản lượng, nhưng thuế Mỹ và xung đột Nga-Ukraine khiến thị trường biến động.


      Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Giảm mạnh do nhu cầu yếu

