Thể thao Khán giả Việt Nam có thể xem Ligue 1 mùa giải mới Ngày 12/8, VTVcab công bố phát sóng độc quyền Giải vô địch Pháp (Ligue 1) 2025 - 2026 tại Việt Nam. Ligue 1 2025 - 2026 diễn ra từ ngày 15/8/2025 - 16/5/2026, theo thể thức vòng tròn hai lượt với 34 vòng, quy tụ 18 câu lạc bộ, trong đó có đội đương kim vô địch Champions League PSG.

Đây là mùa thứ hai Ligue 1 thi đấu với số đội rút gọn, qua đó tối ưu lịch trình và chất lượng chuyên môn. Sự trở lại của Lorient và Metz cùng tân binh Paris FC sau 46 năm không chỉ làm dày thêm bản đồ bóng đá Pháp mà còn khai sinh derby Paris hiếm có với PSG. Đây là cặp đấu mới đầy hứa hẹn về tốc độ và sức nóng khán đài.

Không chỉ phát sóng trực tiếp, hệ sinh thái nội dung trên các nền tảng của VTVcab sẽ sinh động hơn với kho tư liệu chính thức từ ban tổ chức giải. Các chương trình “Ligue 1 Preview”, “Ligue 1 Highlights”, “Ligue 1 Show” cùng các ấn phẩm tổng kết giữa mùa và cuối mùa sẽ lần lượt ra mắt khán giả.

Clip hậu trường, hành trình đến sân, khoảnh khắc phòng thay đồ, bàn thắng và màn ăn mừng sẽ xuất hiện đều đặn trong tuần. Điều này giúp người hâm mộ “sống” với giải đấu ngay cả khi bóng chưa lăn.

VTVcab sẽ đồng hành cùng người hâm mộ suốt mùa giải 2025 - 2026 của Ligue 1 bên cạnh các giải đấu châu Âu hấp dẫn khác như Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Super Cup, Serie A…