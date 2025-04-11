Giao thông - Xây dựng Giao nhiệm vụ cho các đơn vị khắc phục đảm bảo giao thông đường bộ Giám đốc Sở Xây dựng vừa ký ban hành các quyết định về việc giao cho các đơn vị thực hiện khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng; tiến hành khắc phục hậu quả, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông do thiên tai.

Khắc phục sạt lở để đảm bảo giao thông trên quốc lộ 40B, đoạn qua xã Nam Trà My vào trưa ngày 3/11. Ảnh: CÔNG TÚ

Các đơn vị này sẽ thực hiện khảo sát, thiết kế, giám sát, trực tiếp khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường do ảnh hưởng của bão số 1 gây ra từ ngày 11 đến ngày 14/6; ảnh hưởng của các đợt mưa gây ra từ ngày 28/8 đến ngày 4/9; ảnh hưởng của bão số 10 gây ra từ ngày 27 đến ngày 30/9; ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn sau bão.

Theo Quyết định số 480/QĐ-SXD, Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Long thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ: 14B, 14D, 14G, 14H và tỉnh lộ ĐT 606.

Công ty CP Tư vấn xây dựng Trí Thành khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ 24C, ĐT612, ĐT614 và ĐT615.

Công ty CP Đường Việt Quảng Nam khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trên quốc lộ 40B.

Tiến độ thực hiện của 3 đơn vị nêu trên kể từ ngày được giao nhiệm vụ đến khi hồ sơ hoàn thành khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 14G giăng dây, đặt biển báo không cho lưu thông giữa lúc trời mưa to qua lý trình km55+900 (địa phận xã Sông Kôn) đang xảy ra sạt lở: Ảnh: CÔNG TÚ

Theo Quyết định số 490/QĐ-SXD, các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các đoạn, tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do Sở Xây dựng quản lý theo phân cấp thực hiện thi công xây dựng, hót dọn sạt lở để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trên các đoạn, tuyến đường giao đơn vị quản lý (trừ tuyến ĐT606 đoạn từ km0+000 - km25+000).

Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Phước Mạnh thi công xây dựng, hót dọn sạt lở để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên tuyến ĐT606, đoạn lý trình km0+000 - km25+000.

Công ty CP Tư vấn xây dựng Trí Thành khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên tuyến đường ĐT611.

Tiến độ thực hiện kể từ ngày được giao nhiệm vụ đến khi hồ sơ hoàn thành khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam (trực thuộc Sở Xây dựng) có trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý chất lượng, nghiệm thu công trình; quản lý thanh toán vốn theo đúng quy định hiện hành.