Thứ Tư, 29/10/2025
Y tế

Hai cán bộ y tế xã Trà Tập vượt 5km đường sạt lở đỡ sinh thành công cho sản phụ

HOÀNG ĐẠO - THIỆN TRANG 29/10/2025 14:12

ĐNO - Sáng 29/10, hai cán bộ Trạm Y tế xã Trà Tập vượt mưa lũ, đường sá sạt lở đến đỡ sinh thành công cho một sản phụ tại nhà.

do de Tra Tap
Hai mẹ con chị Hồ Thị Nhi (bên trái) "vượt cạn" thành công nhờ sự hỗ trợ sinh kịp thời của hai y sĩ Hồ Thị Hiếu và Bùi Xuân Bằng. Ảnh: BẰNG NHI

Bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My thông tin, sáng 29/10, các y sĩ Hồ Thị Hiếu và Bùi Xuân Bằng của Trạm Y tế xã Trà Tập (điểm Trạm Y tế Trà Cang) nhận thông tin sản phụ Hồ Thị Nhi (21 tuổi, nóc Mộ Lang, thôn 5, xã Trà Tập) chuyển dạ.

Do nhà cách Trạm Y tế Trà Cang hơn 5km và đường bị sạt lở, trời mưa lớn nên người nhà không thể đưa sản phụ đến trạm y tế.

Ngay lập tức, các y sĩ Hiếu, Bằng khẩn trương mang dụng cụ y tế, thuốc men, không ngại nguy hiểm vượt mưa lũ, đường sá sạt lở đến tận nhà hỗ trợ sản phụ Nhi sinh con.

Nhờ đó, sản phụ Hồ Thị Nhi đã "vượt cạn" thành công, sinh bé gái nặng 3,2kg. Hiện cháu bé và mẹ khỏe mạnh, được chăm sóc tại nhà.

