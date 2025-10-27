Xã hội Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng: Tập trung cao độ để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân các xã miền núi ĐNO - Chiều ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà My, Trà Tân...; kiểm tra một số hộ dân có nguy cơ mất an toàn do sạt lở và làm việc với Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 Trà My và UBND xã Trà My về tình hình phòng, chống lũ lụt tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 2, trái sang) kiểm tra điểm sạt lở trên quốc lộ 40B. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 Trà My cho biết, tính đến chiều 27/10, địa bàn đã ghi nhận 30 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, đường liên xã, liên thôn và 13 điểm ngập lụt. Ban Quản lý quốc lộ 40B cùng UBND các xã đã cơ bản khắc phục ban đầu các vị trí sạt lở này.

Nước từ núi chạy xuống tràn qua quốc lộ 40B gây nguy cơ sạt lở. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cụ thể, quốc lộ 40B ghi nhận 8 điểm sạt lở; quốc lộ 24C sụt mố cầu Ca Da (thôn Sông Y); quốc lộ 14E sạt lở tại Dốc Trương, xã Hiệp Đức.

Tuyến ĐH3 xã Trà Tập bị sạt lở nghiêm trọng tại Tong Pua và Tak Nâng, gây chia cắt hoàn toàn các thôn. Tuyến ĐH7 xã Trà Linh sạt lở đoạn từ trường tiểu học đến UBND xã; các tuyến ĐH5, ĐH6, ĐH9, ĐH10 cũng bị ảnh hưởng. Riêng tuyến ĐH4 xã Hiệp Đức ngập sâu, khiến giao thông tạm thời bị gián đoạn.

Nước từ núi đổ như thác, gây nguy cơ ngập lụt khu vực đồng bằng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến trưa 27/10, chính quyền địa phương đã di dời 377 hộ dân (khoảng 1.559 nhân khẩu) đến nơi an toàn. Mưa lũ đã cướp đi sinh mạng một học sinh; đồng thời, đất đá tràn vào làm hư hại, vỡ tường 5 nhà dân. Để ứng phó và khắc phục hậu quả, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 Trà My đã huy động gần 2.500 lượt người hỗ trợ nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, thông tin: Quân khu đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 Trà My điều động lực lượng đến các thôn, xã thuộc Trà Leng để hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.

Hiện tại, toàn bộ người dân trong khu vực đã được di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. Quân khu 5 đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện hỗ trợ người dân di dời, khắc phục hậu quả mưa lũ. Công tác trinh sát, cứu hộ, cứu nạn cũng được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng các lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ thời gian qua.

Ông Hưng nhấn mạnh, tình hình mưa lớn vẫn còn diễn biến phức tạp; do đó, các ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra tình hình sạt lở do mưa lũ ở các xã Trà My và Trà Tân:

Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương các xã đã chủ động triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên.

Thời gian tới, ông Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân, kịp thời di dời các hộ có nguy cơ sạt lở, ngập úng, ngập sâu đến nơi an toàn.

Ông cũng biểu dương tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân trong việc chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm. Đồng thời, ông đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt và chăm lo đời sống người dân tại các điểm sơ tán.

Sở Xây dựng dựng bảng cảnh báo điểm nguy hiểm trên quốc lộ 40B. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung khắc phục sạt lở, nhanh chóng thông tuyến các trục giao thông trọng yếu, tránh để ách tắc kéo dài. Đối với quốc lộ và các tuyến đường huyết mạch, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan triển khai, đảm bảo lưu thông an toàn.

Các lực lượng trực tiếp tham gia khôi phục, thông tuyến cần phối hợp điều tiết giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Các địa phương tiếp tục phát huy tối đa tinh thần “4 tại chỗ”. Trường hợp thiếu phương tiện, vật tư, thiết bị, cần báo cáo ngay Sở Xây dựng để phối hợp, hỗ trợ kịp thời. Ông Hưng đặc biệt lưu ý phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm sạt lở, khu vực nguy hiểm.

Về lâu dài, ông Trần Nam Hưng đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai các giải pháp căn cơ, bền vững. Mục tiêu là giúp người dân chủ động thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu, góp phần giảm thiểu rủi ro, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.