Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Đảng ủy xã Thăng Bình

ĐNO - Chiều 27/10, Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Chính trị làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy xã Thăng Bình về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã và thực tiễn sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo báo cáo, Đảng bộ xã Thăng Bình có 1.773 đảng viên, trong đó có 1.725 đảng viên chính thức, 48 đảng viên dự bị. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thăng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chỉ định cấp ủy gồm 24 người (khuyết 9); Ủy viên Ban Thường vụ được chỉ định gồm 11 người.

Bà Võ Thị Đoan Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thăng Bình cho biết, ngay sau khi kết thúc đại hội, Đảng ủy tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả tổ chức thực hiện, những tồn tại, hạn chế và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I đã thảo luận, thông qua và ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, bảo đảm phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách địa bàn 23/23 thôn và các tổ chức đảng trực thuộc nhằm theo dõi, chỉ đạo, nắm tình hình; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Xã thành lập 11 tổ công tác cơ cấu cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, ban, ngành ở xã để hướng dẫn, hỗ trợ các thôn trên địa bàn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Thăng Bình nêu những khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, kiến nghị Trung ương xem xét một số nội dung liên quan đến bổ sung biên chế, cải cách tiền lương; có quy định linh hoạt về thời gian sinh hoạt chi bộ hằng tháng đối với các chi bộ có tính chất đặc thù...

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Tạ Ngọc Tấn ghi nhận những khó khăn của địa phương khi vận hành chính quyền 2 cấp, đồng thời hoan nghênh những sáng kiến của địa phương như tổ chức các tổ công tác về các địa bàn dân cư, đưa dịch vụ công đến gần dân. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần duy trì sự ổn định của bộ máy.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết, để tiếp tục hỗ trợ các địa phương, Trung ương sẽ duy trì các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo từng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, bảo đảm bộ máy vận hành ổn định, hiệu quả.