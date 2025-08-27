Du lịch Kết nối số để nâng tầm điểm đến Đà Nẵng ĐNO - Trong khuôn khổ Triển lãm và Diễn đàn Công nghệ, đổi mới và sáng tạo ngành Horeca diễn ra sáng 27/8, các chuyên gia, đại lý du lịch trực tuyến (OTA), đơn vị lữ hành và du lịch đề xuất nhiều ý tưởng kết nối số để quảng bá, gia tăng sức hút cho điểm đến Đà Nẵng.

Nhiều giải pháp kết nối với các OTA để gia tăng sức hút điểm đến Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Cánh tay nối dài của ngành du lịch

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, OTA đang trở thành kênh bán hàng, quảng bá và nghiên cứu thị trường hiệu quả.

Các nền tảng như: Traveloka, Klook, Booking, Agoda,… không chỉ bán sản phẩm mà còn giúp quảng bá, định vị và lan tỏa thương hiệu điểm đến Đà Nẵng đến du khách toàn cầu.

Chẳng hạn, Agoda đưa Đà Nẵng vào top 10 thành phố châu Á được khách quay trở lại nhiều nhất. Hay dịp Lễ Quốc khánh sắp đến, Booking.com thông tin Đà Nẵng là một trong những điểm đến được du khách lựa chọn nhiều nhất sau Hà Nội.

Dù ngành du lịch thành phố mới tiếp cận các nền tảng OTA nhưng đã ký kết nhiều biên bản hợp tác để đồng hành triển khai các chương trình kích cầu du lịch. Qua các báo cáo, thương hiệu điểm đến Đà Nẵng có sự tăng trưởng về lượt tìm kiếm, khách du lịch…

Các nền tảng OTA thường xuyên chia sẻ dữ liệu, phân tích khách hàng, từ đó ngành du lịch có định hướng phát triển phù hợp, đáp ứng nhu cầu của từng thị trường khách. Đây cũng là một trong những yêu cầu bức thiết trước xu hướng khách hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng chia sẻ về định hướng của ngành du lịch thành phố tại sự kiện. Ảnh: VĂN HOÀNG

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Uyên Na, Giám đốc khối kinh doanh Online, Công ty CP Việt Nam Travelmart tại Đà Nẵng cho rằng, OTA chính là “cửa sổ toàn cầu” của ngành du lịch.

Các OTA đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng toàn cầu, quảng bá dịch vụ. Đây là cầu nối thông tin, cung cấp dữ liệu thị trường và chiến lược marketing; thu thập đánh giá, xây dựng uy tín trực tuyến.

“Các OTA là kênh marketing hiệu quả giúp chúng ta giới thiệu các sản phẩm đến khách hàng toàn cầu, với quy mô lớn và chi phí tương đối thấp. Thông qua các dữ liệu thị trường mà các OTA cung cấp, doanh nghiệp có thể nắm được những xu hướng, thói quen, hành vi tiêu dùng của khách hàng; từ đó có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp”, bà Na phân tích.

Cũng theo bà Uyên Na, hệ thống review, phản hồi, đánh giá của khách hàng trên các OTA là tài sản quan trọng để xây dựng uy tín sản phẩm của doanh nghiệp. Từ đó, hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ để nâng cao trải nghiệm và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng chiến lược dài hạn

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho rằng, sự phối hợp với các OTA hiện nay vẫn mang tính manh mún, thiếu chiến lược dài hạn. Một số dữ liệu chia sẻ chưa mở, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn e ngại về chi phí hoa hồng trên các OTA. Để tận dụng tối đa các OTA, ngành du lịch thành phố đưa ra 5 nhóm giải pháp.

Trong đó, tăng cường hợp tác chiến lược thông qua việc xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm; mở rộng định hướng hợp tác đến các sản phẩm di sản, du lịch xanh, chăm sóc sức khỏe “thân - tâm - trí” theo nhu cầu của thị trường.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh quảng bá sự kiện, lễ hội, triển khai chiến dịch số trước và trong sự kiện lớn trên OTA như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng... để tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ và liên tục.

Đồng thời, đề nghị OTA cung cấp API (cổng dữ liệu) để doanh nghiệp địa phương có thể phân tích, định vị thị trường chính xác hơn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn cách đưa sản phẩm lên OTA, tối ưu truyền thông.

Ngoài ra, phối hợp đồng hành với KOL, travel Blogger để tạo ra các chuỗi trải nghiệm thực tế, hướng tới các hình thức truyền thông mới, có chiều sâu về nội dung nhằm lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng tới du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các nền tảng OTA chiếm thị phần ngày càng lớn. Việc doanh nghiệp lữ hành không chuyển đổi và hòa nhịp cùng xu hướng thương mại điện tử, kinh doanh số sẽ dẫn đến nhiều thách thức trong quá trình phát triển.

Thời gian qua, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng liên tục tổ chức nhiều hội thảo để bàn về cơ hội, thách thức của doanh nghiệp lữ hành trong bối cảnh mới. Thực tế cho thấy, những đơn vị nào biết thích ứng, có định hướng phù hợp thì hoàn toàn có thể đồng hành và phát triển cùng với sự bùng nổ của OTA.

Các sản phẩm đơn lẻ (mono product) của nhà cung ứng hoàn toàn có thể trực tiếp kết nối với các OTA. Tuy nhiên, để đưa sản phẩm đến được với OTA, vai trò của các công ty lữ hành vẫn rất quan trọng. Đối với những sản phẩm cần sự tổ chức và vận hành như tour trọn gói, combo du lịch, sản phẩm mới, dẫn dắt thị trường thì OTA vẫn rất cần sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành địa phương.

“Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của OTA trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các nhà cung cấp dịch vụ và cả những công ty lữ hành truyền thống, để cùng nhau phát triển bền vững”, ông Dũng khẳng định.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cũng cho rằng, trong bối cảnh du lịch cá nhân hóa ngày càng mạnh, du khách sử dụng mạng xã hội, OTA và các nền tảng số để tìm kiếm dịch vụ, các doanh nghiệp lữ hành buộc phải cơ cấu lại hoạt động, xác định rõ phân khúc thị trường, xây dựng sản phẩm đặc thù để đáp ứng nhu cầu mới.

Song đi kèm cơ hội là không ít thách thức từ việc phát triển trên môi trường số. Một trong số đó là tình trạng giả mạo công ty lữ hành, OTA để lừa đảo du khách. Cơ quan Công an cũng thường xuyên khuyến cáo, thông báo về các hình thức lừa đảo để người dân, du khách phòng ngừa.