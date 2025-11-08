Xây dựng Đảng GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Chăm lo an sinh xã hội, đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Góp ý dự thảo văn kiện, nhiều ý kiến quan tâm đến các nhóm nhiệm vụ và giải pháp của thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 để phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, xây dựng thành phố giàu bản sắc, đời sống người dân được nâng cao...

Không gian thành phố mở rộng, đòi hỏi phải có giải pháp để phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ. Trong ảnh: Khu vực trung tâm xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VĂN LUẬN

ÔNG HUỲNH BÁ THÀNH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ:

Xây dựng bộ chính sách an sinh xã hội thống nhất, bao trùm

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong mục 4.1 phần giải pháp xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đề nghị dự thảo Báo cáo chính trị bổ sung cụm từ “đảng viên yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ” thành “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, thực sự là trung tâm đổi mới, gắn bó với nhân dân…”. Bởi sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mở rộng không gian, địa bàn công tác rộng, có nơi xa xôi, hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… nên phải xác định rõ công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ mới.

Ở mục 4.2 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đề nghị bổ sung cụm từ “tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc thực hiện các quy chế, quy định của Đảng” thành “công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc thực hiện các quy chế, quy định của Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo hướng hiện đại hóa…”. Bởi lẽ, nguyên nhân của các vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, phần lớn bắt nguồn từ việc thực hiện không đúng, không nghiêm các quy chế, quy định của Đảng.

Về các giải pháp đối với vấn đề an sinh xã hội, đề nghị thành phố cần tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các chính sách an sinh xã hội của cả Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) để xác định điểm tương đồng, khác biệt của từng chính sách nhằm định hướng xây dựng một bộ chính sách an sinh xã hội thống nhất, bao trùm, đảm bảo tính công bằng và phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội của thành phố sau hợp nhất. Chính sách này cần hướng tới mục tiêu nâng cao chuẩn an sinh xã hội của Quảng Nam tiệm cận với Đà Nẵng hiện tại, hướng đến các đối tượng được thụ hưởng đầy đủ, đồng bộ các chính sách ngày càng tốt hơn.

ÔNG NGUYỄN BÁ SƠN, CHỦ TỊCH HỘI LUẬT GIA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG:

Hoàn thiện thể chế là động lực trung tâm cho phát triển

Trong bối cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam vừa hợp nhất, vận hành mô hình chính quyền đô thị và đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, yêu cầu cải cách pháp luật và hoàn thiện thể chế cần được nhận diện như một động lực trung tâm cho phát triển bền vững. Dự thảo Báo cáo chính trị đã bước đầu đề cập các nội dung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, song cần làm rõ hơn vai trò của thể chế trong ba lĩnh vực then chốt.

Đó là trong chuyển đổi số và xây dựng chính quyền đô thị, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao. Đặc biệt là trong bối cảnh hợp nhất và phát triển tích hợp giữa Đà Nẵng - Quảng Nam, cần xây dựng thể chế liên kết vùng thực chất và bền vững, có thể đề xuất bằng một nghị quyết hoặc nghị định riêng về điều phối vùng đô thị đặc biệt, nhằm đảm bảo quản lý thống nhất về quy hoạch, về hạ tầng, về bảo vệ môi trường và về phân bổ nguồn lực.

Những định hướng này cần được bổ sung và nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị như một trụ cột thể chế để hiện thực hóa khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

ÔNG NGUYỄN BA, NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM (CŨ):

Ưu tiên đầu tư hạ tầng, nhân lực cho khu vực trung du và miền núi

Ở mục 3 về kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thống nhất đánh giá của dự thảo Báo cáo chính trị cho rằng, “Chất lượng hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Hai địa phương tập trung nguồn lực gắn với đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư hoàn thiện mạng lưới y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến, đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và phòng chống dịch bệnh…”.

Trong phần nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, ở mục 5, tôi đề nghị dự thảo Báo cáo chính trị bổ sung nội dung: “Tiếp tục có chính sách đột phá nâng cao đời sống và thu nhập người dân vùng Quảng Nam (cũ) thông qua phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại quy mô hàng hóa gắn với chuỗi giá trị bền vững. Hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng và nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực trung du, miền núi phía tây. Triển khai cơ chế đặc thù thu hút chuyên gia, cán bộ y tế, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển sinh kế cộng đồng. Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất mặc dù không gian mở rộng nhưng khoảng cách về điều kiện hạ tầng, nhân lực giữa các khu vực không đồng đều, đòi hỏi thành phố cần quan tâm, đầu tư.

ÔNG NGUYỄN TẤN ĐỒNG, TRƯỞNG KHỐI PHỐ TÂN PHÚ, PHƯỜNG QUẢNG PHÚ:

Cán bộ gần dân nhưng cần phân vai, phân nhiệm để rõ người, rõ việc

Trong mục 1 ở phần nhiệm vụ và giải pháp, tôi thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra về thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên. Trong đó, thành phố sẽ tổng kết thực tiễn, ban hành nghị quyết về công tác cán bộ gắn với mô hình quản trị mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn cao, thực sự là trung tâm đổi mới, đảm bảo tính Đảng, tính quần chúng, gắn bó và là người lan tỏa niềm tin trong nhân dân... Từ thực tế cơ sở, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó đưa bộ máy Nhà nước gần dân hơn. Hiện nay, cán bộ về xã, phường nhiều hơn, trình độ, năng lực cũng nâng cao hơn trước.

Để phát huy hiệu quả, tôi kiến nghị cần có sự phân công, phân vai cho từng đồng chí cán bộ theo địa bàn cơ sở để kịp thời nắm bắt, giải quyết từ sớm, từ xa ở địa bàn dân cư những vấn đề người dân phản ánh, kiến nghị. Từ đó gắn trách nhiệm theo hướng “rõ người, rõ việc” trong từng lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn trong lĩnh vực an ninh trật tự, hiện nay, lực lượng công an về xã, phường đông thì nên phân công từng đồng chí đứng điểm ở địa bàn khu dân cư nắm chắc tình hình, giải quyết từ sớm các vụ việc, qua đó đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở được giữ vững.