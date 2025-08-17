Văn hóa - Văn nghệ Khai mạc triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung - Một huyền thoại” Triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung - một huyền thoại” vừa khai mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn, nhà nghiên cứu và công chúng yêu mỹ thuật.

Quang cảnh triển lãm. Ảnh: TTXVN

Triển lãm giới thiệu gần 120 tác phẩm tiêu biểu của Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung (1912-1977) do nhà sưu tập Lê Quang Tuyến tuyển chọn.

Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong gia tài nghệ thuật đồ sộ nhưng những tác phẩm trưng bày tại triển lãm vẫn đủ giúp người yêu mỹ thuật cảm nhận rõ hơn tài năng, sức sáng tạo của một tên tuổi nghệ thuật lớn.

Không chỉ là một họa sĩ tài hoa, Nguyễn Đỗ Cung còn là một nhà nghiên cứu mỹ thuật uyên bác.

Ông là người đầu tiên khởi xướng mô hình nghiên cứu mỹ thuật học thuật tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho Viện Mỹ thuật và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Dịp này, cuốn sách “Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung” (140 trang) do NXB Mỹ thuật phát hành ra mắt công chúng, cung cấp cái nhìn toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp của một danh họa lớn, đồng thời là tài liệu quý cho giới nghiên cứu và sinh viên mỹ thuật.

Triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung - Một huyền thoại” mở cửa đến hết ngày 20/8 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội).