Nông nghiệp

Khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

TRẦN TRÚC 22/08/2025 10:41

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường về khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2/2025.

Thực hiện đồng loạt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong tháng 9/2025. Ảnh: TRẦN TRÚC

Theo đó, UBND các xã, phường tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo, kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch đang xảy ra, hạn chế dịch bệnh lây lan, kéo dài. Đồng thời khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2025; thời gian thực hiện đồng loạt trong tháng 9/2025.

Cụ thể, tổ chức các đội thực hiện tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, bãi chăn thả, chợ buôn bán động vật sống và sản phẩm động vật ở dạng tươi sống, địa điểm thu gom động vật sống...

Các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đợt 2/2025, tránh tiêm muộn hoặc để vắc xin hết hạn; thường xuyên rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung bảo đảm đạt tối thiểu 80% tổng đàn.

