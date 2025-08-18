Nông nghiệp Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường UBND thành phố vừa ban hành công văn về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2/2025.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2/2025, trong thời gian tháng 8-9/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát tổng đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng và tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như: cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, viêm da nổi cục, dại… theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm và hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, chăn nuôi an toàn sinh học, đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh trên địa bàn thành phố.