Nông nghiệp Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi tại hai xã Quế Phước và Nông Sơn ĐNO - Ngày 20/8, Đội kiểm tra lưu động công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) làm việc với xã Quế Phước và xã Nông Sơn nhằm nắm tình hình, đánh giá kết quả triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Các địa phương kiên quyết khống chế, không để dịch bệnh lan rộng.

Theo báo cáo của UBND xã Quế Phước, từ ngày 17/7 đến 19/8, dịch bệnh xảy ra tại 8/13 thôn, với 38 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 314 con, trọng lượng 13,7 tấn.

Trước tình hình đó, chính quyền xã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, các tổ phòng chống dịch và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Các biện pháp được triển khai đồng bộ như: chốt chặn, nghiêm cấm giết mổ trên địa bàn; tổ chức lực lượng tiêu độc, khử trùng hằng ngày; thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm.

Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, địa phương chủ động bố trí nguồn lực mua sắm trang thiết bị, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng.

Xã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp phát 116 lít hóa chất BENKOCID cho các thôn; đồng thời tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, Zalo cộng đồng, xe lưu động… giúp người dân nắm bắt thông tin, không giấu dịch, không vận chuyển, giết mổ lợn bệnh.

Ngoài ra, xã bố trí khu tiêu hủy tập trung tại thôn Ninh Khánh, đảm bảo đúng quy định; đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Chính quyền xã đề nghị ngành chức năng sớm xác minh, làm rõ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác tiêu hủy lợn để bảo vệ uy tín địa phương.

“Với phương châm phòng bệnh là chính, địa phương kiên quyết khống chế, không để dịch lan rộng, góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi và sinh kế của người dân”, bà Điểm khẳng định.

Công tác tiêu hủy, tiêu độc khử trùng cần được triển khai thường xuyên, đúng quy trình, bảo đảm an toàn dịch tễ.

Ngoài xã Quế Phước, xã Nông Sơn cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. Trong khoảng một tháng (từ ngày 17/7 đến 19/8), đã có 9/16 thôn ghi nhận dịch, với 17 hộ chăn nuôi bị thiệt hại. Địa phương buộc phải tiêu hủy 103 con lợn, tổng trọng lượng 3,5 tấn.

Trước diễn biến phức tạp, xã Nông Sơn triển khai nhiều biện pháp cấp bách như tăng cường tiêu độc, khử trùng tại các khu vực có dịch; tuyên truyền sâu rộng để người dân nâng cao ý thức phòng dịch; kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, giết mổ lợn; đồng thời rà soát tổng đàn phục vụ công tác tiêm phòng, đảm bảo an toàn dịch tễ.

Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý địa phương cần giám sát chặt chẽ những khu vực có nguy cơ lây lan cao; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm quy định, không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh.

Triển khai tiêm phòng đợt 2/2025; tổ chức đăng ký chăn nuôi trong nhân dân, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; đồng thời áp dụng chính sách hỗ trợ cho người dân và lực lượng tham gia chống dịch.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng Đỗ Vạn Lộc nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch tại Quế Phước và Nông Sơn được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Tuy nhiên, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.

“Cần tiếp tục chốt chặn, giám sát hằng ngày. Công tác tiêu hủy, tiêu độc khử trùng phải triển khai thường xuyên, đúng quy trình, bảo đảm an toàn dịch tễ; triển khai tiêm phòng kịp thời.

Ngoài ra các địa phương cần đăng ký nhu cầu vắc-xin, vật tư và thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ để giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định chăn nuôi”, ông Lộc nhấn mạnh.