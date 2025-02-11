Chủ Nhật, 2/11/2025
Khánh Hòa ủng hộ Đà Nẵng 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

TRỌNG HUY 02/11/2025 10:34

ĐNO - Sáng 2/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, trao 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ sau cơn bão số 12.

1.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ 5, bên phải sang) tiếp nhận ủng hộ từ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, khó khăn của người dân thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra rất nghiêm trọng.

Sau khi có thông tin các địa phương miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai tác động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lụt.

Đây là tấm lòng ấm áp, nghĩa cử cao cả để gửi đến người dân vùng lũ lụt với mong muốn người dân nhanh chóng sớm vượt qua gian khó.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Khánh Hòa dành cho nhân dân thành phố Đà Nẵng. Các cơ quan chức năng thành phố sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ đến với người dân bị ảnh hưởng, ưu tiên những nơi khó khăn, bị cô lập.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đây là đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại rất lớn, trên diện rộng trên địa bàn thành phố.

Các cấp, các ngành của thành phố đang chủ động mọi phương án, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra cho người dân để sớm ổn định cuộc sống.

Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông các tuyến giao thông

Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông các tuyến giao thông

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Quy hoạch phân khu nhà ở khu vực phía Nam TP.Tam Kỳ: Tính toán hạn chế tình trạng ngập lụt

Quy hoạch phân khu nhà ở khu vực phía Nam TP.Tam Kỳ: Tính toán hạn chế tình trạng ngập lụt

Đọc tiếp
Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông các tuyến giao thông

Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông các tuyến giao thông

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Quy hoạch phân khu nhà ở khu vực phía Nam TP.Tam Kỳ: Tính toán hạn chế tình trạng ngập lụt

Quy hoạch phân khu nhà ở khu vực phía Nam TP.Tam Kỳ: Tính toán hạn chế tình trạng ngập lụt

      Khánh Hòa ủng hộ Đà Nẵng 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

