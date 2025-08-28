Chính trị Khánh thành tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng ĐNO - Sáng 28/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Dự án tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng được UBND thành phố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 3/12/2024, là dự án thuộc nhóm C, công trình dân dụng thuộc lĩnh vực văn hóa cấp 2, được xây dựng trên diện tích 3.041m2.

Công trình tượng Bác Hồ được thiết kế cảnh quan hài hòa, với cây xanh, thảm cỏ, đường dạo và bệ ngồi đọc sách được lát đá granite.

Điểm nhấn của công trình là tượng Bác Hồ ở chính giữa khuôn viên; chính giữa phù điêu là hình ảnh Khuê Văn Các - biểu hiện cho trí tuệ, tinh thần tự cường, tự chủ, truyền thống hiếu học của người Việt Nam.

Hai bên là hình ảnh thắng cảnh Ngũ Hành Sơn hùng vĩ, nổi tiếng của Đà Nẵng. Tổng thể bức phù điêu thể hiện mối quan hệ tương sinh của con người và thiên nhiên không thể tách rời, tương trợ lẫn nhau và cùng nhau phát triển.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, công trình có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với Bác - Người lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy khẳng định, hình ảnh Bác Hồ ngồi đọc sách được chọn làm biểu tượng nhằm truyền cảm hứng về tinh thần tự học và đam mê đọc sách của Người. Bác Hồ là tấm gương sáng về tự học với việc không ngừng trau dồi tri thức qua sách báo, bất kể hoàn cảnh khó khăn nào.

Tượng Bác được đặt tại Thư viện khoa học tổng hợp - một không gian tri thức nhằm khuyến khích thế hệ trẻ và người dân Đà Nẵng phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng thói quen đọc sách và nâng cao kiến thức.

Công trình không chỉ có ý nghĩa chính trị mà còn là một địa chỉ văn hóa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố tham quan công trình. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tượng Bác Hồ cùng với bức phù điêu khắc họa hình ảnh Khuê Văn Các và danh thắng Ngũ Hành Sơn, tạo nên không gian hài hòa, đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và Đà Nẵng.

Đây sẽ là nơi để nhân dân và du khách trong, ngoài nước đến chiêm ngưỡng tượng Bác, đồng thời trải nghiệm không gian văn hóa đọc thân thiện và hiện đại.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân phối hợp chặt chẽ quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị của công trình một cách thiết thực, hiệu quả trong thời gian đến. Ngành văn hóa, du lịch, giáo dục cần gắn công trình này với các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tham quan, nghiên cứu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thực sự trở thành một “trường học lớn” về tư tưởng và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.