Giao thông - Xây dựng Khởi động dự án hầm ngầm qua sân bay Đà Nẵng Ngày 27/8, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố cho biết, đã tổ chức mở hồ sơ gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng.

Một góc sân bay Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Công trình giao thông trọng điểm

Biên bản mở thầu cho thấy đơn vị trúng thầu là Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu lớn - hầm, đơn vị từng tham gia nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn trên cả nước. Gói thầu có giá trị hơn 3,8 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng trọn gói trong 118 ngày. Đây là tín hiệu cho thấy sự chủ động và quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, góp phần vào sự phát triển chung của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Dự án xây dựng hầm qua sân bay Đà Nẵng được đánh giá là một trong những công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và tạo động lực phát triển cho thành phố. Hiện nay, các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tri Phương, Duy Tân vốn là trục kết nối trung tâm thành phố với sân bay và các xã, phường phía tây, thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm. Việc đầu tư hầm qua sân bay không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn giảm áp lực cho các nút giao quan trọng, đảm bảo lưu thông thông suốt.

Sân bay Đà Nẵng mỗi ngày đón hàng trăm chuyến bay, và là sân bay lớn nhất miền Trung. Ảnh: THÀNH LÂN

Dự án hầm xuyên sân bay Đà Nẵng có tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng, hiện bắt đầu bằng gói tư vấn lập báo cáo tiền khả thi. Theo các chuyên gia giao thông, công trình này sẽ tạo bước đột phá trong kết nối hạ tầng, giúp khách du lịch thuận lợi hơn khi di chuyển từ sân bay đến các khu nghỉ dưỡng ven biển, đồng thời hỗ trợ hoạt động thương mại, logistics. Đây cũng là tiền đề để thành phố quy hoạch không gian đô thị đồng bộ, hiện đại hơn.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, để xây dựng hầm qua sân bay, đoạn ngoài đường băng đang khai thác thì thi công hầm kín và hầm hở theo phương pháp đào trần; đoạn dưới đường băng đang khai thác có 2 phương án là sử dụng phương pháp Pipe Roof và phương pháp TBM. Tuy nhiên, Sở xây dựng đề xuất áp dụng phương pháp Pipe Roof cho đoạn dưới đường băng, do đoạn hầm nông, dễ dàng kết nối với giao thông bên ngoài và cũng đã có nhiều dự án tương tự trên thế giới áp dụng phương pháp này.

Đề xuất 2 phương án

Theo phương án sơ bộ do Sở Xây dựng trình quý I/2025, tuyến hầm có chiều dài hơn 2,9km, gồm hai đoạn hầm hở tổng chiều dài 570m, ba đoạn hầm hộp tổng chiều dài 1.450m và hầm qua đường băng hiện có 900m. Có hai phương án được đề xuất: Phương án 1 là tuyến tàu điện ngầm (MRT) đi chung với đường bộ; phương án 2 là tuyến MRT không đi chung với đường bộ.

Hành khách làm thủ tục rời sân bay Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Nếu sử dụng phương án 1, chi phí khoảng 10.000 tỷ đồng, mức an toàn/vận hành trung bình, khó mở rộng MRT, độ phù hợp với hạ tầng cảng hàng không Đà Nẵng ở mức cao. Trong khi đó, phương án 2 có độ khó kỹ thuật thấp hơn, chi phí khoảng 7.500 tỷ đồng, mức an toàn/vận hành cao, dễ mở rộng MRT, nhưng độ phù hợp hạ tầng cảng hàng không Đà Nẵng ở mức trung bình.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng kiến nghị đối với tuyến hầm qua sân bay, không nên kết hợp bố trí tuyến MRT và đường bộ đi chung. Lý do là tiêu chuẩn kỹ thuật của MRT và đường bộ là khác nhau nên việc đi chung sẽ khá khiên cưỡng.

Đồng thời chưa xác định được tiến độ đầu tư tuyến MRT nên với sự thay đổi nhanh về công nghệ, việc xác định hướng tuyến và công nghệ sẽ được lựa chọn tại thời điểm đầu tư. Tuy nhiên với điều kiện thực tế như sân bay Đà Nẵng đang được quy hoạch mở rộng, phương án tuyến MRT cũng cần sớm được nghiên cứu.

Ông Nguyễn Minh Huy cho biết, tuyến hầm sẽ nối từ đường vành đai phía tây 2, đi ngầm qua trục đường Trường Chinh và kết nối với đường Duy Tân. Công trình không chỉ giảm tải áp lực giao thông quanh sân bay, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực Tây Bắc thành phố, nơi còn nhiều dư địa đô thị.

Một góc Sân bay Đà Nẵng nhìn từ đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo kế hoạch, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ trình UBND thành phố trong quý III/2025. Chính quyền thành phố cũng hướng tới phương án đầu tư đồng bộ cả hầm chui đường bộ và MRT, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Nếu triển khai đúng tiến độ, hầm xuyên sân bay sẽ giải quyết điểm nghẽn giao thông lớn nhất của thành phố, đồng thời đóng vai trò đòn bẩy để nâng cao năng lực kết nối vùng và quốc tế. Dự án là nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, xây dựng thành phố trở thành đô thị động lực, trung tâm tài chính - du lịch - logistics của khu vực.