Kịp thời cứu người dân khỏi căn nhà đổ sập sau sạt lở

ĐNO - Chiều 2/11, tại thôn 4 (xã Phước Thành), lực lượng công an, Phòng thủ dân sự xã đã liều mình lao vào khu vực sạt lở, cứu sống một người dân mắc kẹt trong căn nhà bị vùi lấp.

Nạn nhân được giải cứu kịp thời và may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Phước Thành phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Lúc này, mưa lớn vẫn trút xuống, đất đá liên tiếp sạt trượt, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các cán bộ, chiến sĩ công an cùng dân quân, người dân địa phương dùng cuốc, xẻng và cả tay không đào bới từng lớp bùn đất để tìm kiếm nạn nhân Hồ Văn B. (SN 1987, trú tại địa phương) bị mắc kẹt trong căn nhà đổ sập do sạt lở.

Sau gần một giờ nỗ lực, đến khoảng 15 giờ 30, lực lượng chức năng đã đưa được người bị nạn ra ngoài an toàn, chuyển đến Trung tâm Y tế xã cấp cứu. Nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, Công an xã tiếp tục rà soát hiện trường, phối hợp vận động và hỗ trợ di dời khẩn cấp 20 hộ dân với 60 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Riêng điểm sạt lở trên đã vùi lấp 6 nhà dân, 17 người may mắn thoát nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng căng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí trực canh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho người dân.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục nêu cao cảnh giác, tuân thủ hướng dẫn di dời khi có cảnh báo thiên tai để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.