Thể thao Lời buồn từ người đi “Ước gì tôi có dịp gặp lại để từ biệt và ngắm nhìn các bạn lần cuối!” là dòng chữ chân tình đầy ray rứt của Gianluigi Donnarumma gửi cổ động viên Paris Saint-Germain.

Thủ môn người Ý viết những lời này và đưa lên trang cá nhân vào rạng sáng 13/8 như một lời từ biệt dành cho những ai ủng hộ mình ở thành phố mà anh gọi là quê hương thứ hai.

Với những ai còn nghi ngờ về một cuộc chia tay không đáng có giữa chàng thủ môn được xếp vào hạng giỏi nhất thế giới với đội bóng vừa giành chức vô địch Champions League thì đó như lời khẳng định cay nghiệt. Người Paris từ bây giờ sẽ không còn thấy cái dáng cao gần 2 mét này trong khung gỗ đội nhà!

“Từ ngày đến với CLB này, tôi luôn cống hiến hết mình - cả trong và ngoài sân cỏ. Rời Paris, tôi mang theo mình bao kỷ niệm giàu xúc cảm cùng bao đêm huyền diệu, mang theo các bạn, những người cho tôi cảm giác được sống trong chính nhà mình”.

Donnarumma như viết từ chính nỗi niềm chân chất của người muốn giải bày. Anh không hề giấu rằng chính tình cảm và sự ủng hộ hết mình của công chúng là bệ phóng giúp mình trưởng thành, tiến bộ và đạt thành quả lớn. Cho nên, dù đi đâu, anh vẫn không quên nghĩa tình của người ủng hộ mình vì với anh, “thi đấu cho CLB và sống ở thành phố này là một vinh dự lớn”.

Ngắn thôi nhưng những dòng chân thật của Donnarumma làm nhiều người xúc động bởi trên thực tế, hiếm thấy ai ra đi - đặc biệt là sắp sửa về với bến đỗ mới - lại bộc bạch nỗi bịn rịn quyến luyến đến xao lòng như thế.

Không một lời hằn học, dù tình cảnh ra đi của chàng thủ môn này có phần xuất phát từ tính toán chủ động của lãnh đạo Paris Saint-Germain. Có chăng chỉ là một trách cứ nhẹ nhàng, một giải bày nguyên cớ: “Rủi ro sao, có người đã quyết định tôi không còn gắn bó với đội nữa! Thật chua chát và thất vọng”.

Cứ như chàng trai 26 tuổi cũng dễ dàng bỏ qua cách hành xử lạnh lùng nghiệt ngã từ phía các nhà quản lý đội bóng thành Paris với một thủ môn từng giữ thành trong 161 trận, góp phần mang về 4 chức vô địch Pháp, 2 cúp nước Pháp, 3 siêu cúp quốc gia và chiếc cúp Champions League đầu tiên.

Bằng sự nhạy cảm sân cỏ trong môi trường mà bản thân anh tự nhận là ngôi nhà thứ hai, Donnarumma hẳn nhận ra ngay từ sớm các tín hiệu thiếu mặn mà từ phía những người định đoạt chuyện đi-ở tại sân Công viên Các hoàng tử. Cánh cửa để anh rời đi đã hé mở sau lúc các cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng giữa ban quản lý CLB và Donnarumma bất thành.

Paris Saint-Germain sau đó ký với thủ môn Lucas Chevalier của Lille với giá 48 triệu bảng Anh để rồi đưa ra quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên: không có tên chàng thủ môn tỏa sáng trong trận chung kết Champions League ở sân Arena Allianz hai tháng trước trong trận tranh Siêu cúp châu Âu trên đất Ý giữa tuần này!

Nhiều phân tích được công chúng đưa ra lý giải cho cảnh… hắt hủi đành đoạn này: đội bóng của Paris cần tiết giảm kinh phí nên gánh không nổi nữa mức lương 200 ngàn bảng Anh/tuần của Donnarumma và cần cải tiến lối chơi bóng khởi đầu từ đôi chân điêu luyện của người giữ thành.

Thì đành rời đất Pháp thôi! Chàng trai Ý thừa hiểu mình không thể thất nghiệp, nhất là vào lúc phong độ đạt đỉnh cao như lúc này. Không ít hơn 5 CLB - trong đó có nhiều tên tuổi lớn - đã ngỏ lời mời và rồi, bến đỗ mới mà Donnarumma chọn là Manchester City.

Người Paris rồi sẽ nhớ nhiều chàng trai này, không chỉ cái dáng vững chãi của anh trong khung thành nhà, nụ cười chân chất với chiếc cúp bạc đội đầu ở đêm vinh quang trên đất Đức mà còn bởi tấm tình của một đứa con tha thiết với ngôi nhà thứ hai. Donnarumma không giấu mình rời chốn cũ với nỗi buồn. Anh sẽ ngoảnh đầu lại với Paris vì sau lưng còn đó những nụ cười.