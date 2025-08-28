Thứ Năm, 28/8/2025
Lữ đoàn 172 nhận đỡ đầu 2 học sinh ở xã Núi Thành

H.ĐẠO - C.THẢO 28/08/2025 15:04

ĐNO - Sáng 28/8, Lữ đoàn 172 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức nhận đỡ đầu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Núi Thành.

z6953047491131_c98dad264a49d14ac959a87a4810d40d(1).jpg
Lãnh đạo Lữ đoàn 172 trao hỗ trợ con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Núi Thành. Ảnh: Đ.T

Lữ đoàn 172 nhận đỡ đầu 2 học sinh: Đỗ Quốc Phong (sinh năm 2011, thôn Đông An), mồ côi cha, thuộc diện hộ cận nghèo; Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 2017, thôn Đông Bình), thuộc diện hộ cận nghèo.

Đơn vị trợ cấp kinh phí sinh hoạt, học tập với mức 500 nghìn đồng/tháng/em từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và xã hội hóa đến khi các em đủ 18 tuổi; đồng thời thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện tốt nhất để các em theo đuổi ước mơ học tập.

Xã Núi Thành
      Lữ đoàn 172 nhận đỡ đầu 2 học sinh ở xã Núi Thành

