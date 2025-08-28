Giảm nghèo - An sinh Lữ đoàn 172 nhận đỡ đầu 2 học sinh ở xã Núi Thành ĐNO - Sáng 28/8, Lữ đoàn 172 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức nhận đỡ đầu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Núi Thành.

Lãnh đạo Lữ đoàn 172 trao hỗ trợ con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Núi Thành. Ảnh: Đ.T

Lữ đoàn 172 nhận đỡ đầu 2 học sinh: Đỗ Quốc Phong (sinh năm 2011, thôn Đông An), mồ côi cha, thuộc diện hộ cận nghèo; Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 2017, thôn Đông Bình), thuộc diện hộ cận nghèo.

Đơn vị trợ cấp kinh phí sinh hoạt, học tập với mức 500 nghìn đồng/tháng/em từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và xã hội hóa đến khi các em đủ 18 tuổi; đồng thời thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện tốt nhất để các em theo đuổi ước mơ học tập.