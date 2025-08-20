Y tế Xã Núi Thành có 275 trường hợp được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế ĐNO - Ngày 20/8, Bảo hiểm xã hội cơ sở Bàn Thạch thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế do đóng trùng lặp cho 275 trường hợp ở xã Núi Thành.

Có 275 trường hợp tại xã Núi Thành đóng trùng lặp tiền bảo hiểm y tế sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Bàn Thạch, Luật Bảo hiểm xã hội quy định từ ngày 1/7/2025, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuy nhiên, trước đó có 275 trường hợp ở xã Núi Thành thuộc nhóm đối tượng này đã tham gia đóng BHYT theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình. Vì vậy dẫn đến tình trạng đóng trùng lặp tiền BHYT.

BHXH cơ sở Bàn Thạch thông báo đến các trường hợp trên cần nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền đóng BHYT do đóng trùng lặp. Đồng thời đề nghị UBND xã Núi Thành tạo điều kiện, hỗ trợ ký xác nhận giấy ủy quyền cho người dân khi có nhu cầu ủy quyền (mẫu số 13-SHB).

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở BHXH huyện Núi Thành cũ (khối 3, đường Lê Văn Tâm, xã Núi Thành) vào ngày 23/8/2025.

Đối với người trực tiếp nộp hồ sơ, nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản cá nhân cần có tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

Đối với người ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ, nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân cần có tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) và giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB.