Xã hội “Mở đường”, đưa người đi cấp cứu ĐNO - Không quản ngại đường sá sạt lở chia cắt, đất đá ngổn ngang, chính quyền các địa phương miền núi cùng lực lượng vũ trang, xung kích đã “mở đường” bằng đôi chân của mình, đưa người bệnh nặng vượt hàng cây số đi cấp cứu kịp thời.

Các chiến sĩ công an, biên phòng cõng người bệnh đi cấp cứu. Ảnh: PARAI

Nhận tin báo về trường hợp ông Bling Clơơch (SN 1946, thôn Ki’noonh, xã Hùng Sơn) khó thở do bệnh phổi tái phát trong sáng 4/11, chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, biên phòng, dân quân nhanh chóng tiếp cận.

Ông Bling Tiếc, con trai ông Bling Clơơch cho biết: “Mưa lũ, không tái khám kịp thời nên bệnh tình bố tôi dần trở nên nghiêm trọng. Lúc này cần nhập viện gấp, nhưng đường xuống Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang đang sạt lở nặng, di chuyển vô cùng khó khăn. Gia đình không biết làm gì khác ngoài cậy nhờ chính quyền và lực lượng địa phương”.

Trạm y tế xã thiếu nhân lực chuyên môn cao, máy móc, thiết bị y tế và các loại thuốc đặc trị nên việc cấp cứu, điều trị các ca bệnh nặng ngay tại chỗ gần như không thể thực hiện, buộc phải đưa về Trung tâm y tế khu vực Tây Giang cách hơn 45km.

Lãnh đạo UBND xã lập tức liên hệ đơn vị bảo trì đường ĐT606 (nối từ trung tâm xã Hùng Sơn đến trung tâm xã Tây Giang) để cập nhật tình hình sạt lở trên tuyến.

Trong sáng 4/11, tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông, còn khoảng 40 điểm sạt lở, đứt gãy mặt đường bê tông, trong đó 4 điểm sạt nặng, chia cắt hoàn toàn. Trong tình huống khẩn cấp, địa phương mở lối đi tạm ở 4 vị trí chia cắt để đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Các lực lượng vượt qua đoạn đường bùn lầy đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Ảnh: PARAI

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn chia sẻ, sáng 4/11 địa phương còn có 3 trường hợp bệnh nặng khác cần nhập viện điều trị, trong đó có 1 sản phụ can thiệp y tế khẩn cấp.

Địa phương lập tức phân công một nhóm thanh niên xung kích đi trước phát cây, mở lối đi; lực lượng công an, biên phòng, dân quân xã tham gia cõng hoặc mắc võng khiêng người bệnh.

Gọi là “lối đi tạm”, nhưng việc di chuyển chẳng hề dễ dàng. Dưới chân là bùn đất ngổn ngang, gạch đá lởm chởm. Đi lại bình thường phải nhích từng bước, nên cõng trên lưng người bệnh nặng, cần cấp cứu khẩn cấp, còn khó khăn hơn gấp bội.

Các lực lượng thay phiên nhau cõng, phía sau lưng luôn có người sẵn sàng trợ sức để người bệnh không bị “xóc” khi qua đoạn đường chông chênh. Hơi thở hổn hển, đôi chân bị đá dăm cứa rách, nhưng ánh mắt họ vẫn hướng về phía trước.

Mở lối đi tạm cắt qua vị trí sạt lở nặng. Ảnh: PARAI

Khi đến các vị trí có thể di chuyển bằng xe máy, đã có lực lượng đợi sẵn tiếp ứng, đưa bệnh nhân di chuyển nhanh hơn. Chỉ trong 4 giờ đồng hồ, bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang. Nhìn người bệnh được y, bác sĩ hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, nụ cười đã nở trên những gương mặt còn lấm lem bùn đất…

Từ ngày 29/10 đến nay, các lực lượng tại xã Hùng Sơn hỗ trợ đưa 6 trường hợp bệnh nặng đi cấp cứu kịp thời. Sản phụ Rial Thị Trung (thôn Ki’noonh, xã Hùng Sơn) không thể kể hết sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ đã khiêng mình suốt một ngày đêm dưới cơn mưa tầm tã hôm 29/10 để đến được Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang. Đó là hành trình “vượt cạn” đáng nhớ của chị, khi mang thai lần thứ ba và được chẩn đoán dọa vỡ tử cung.

“Nhập viện và mổ kịp thời nên hai mẹ con đều an toàn, khỏe mạnh. Tinh thần vì dân của các anh công an, bộ đội, dân quân thật tuyệt vời. Tôi luôn ghi nhớ và không quên ơn”, chị Trung chia sẻ.

Các lực lượng xung kích và người dân địa phương tham gia hỗ trợ đưa người bệnh qua những đoạn đường chông chênh. Ảnh: PARAI

Không riêng xã Hùng Sơn, trong những ngày mưa lũ dập dồn, hình ảnh các lực lượng xung kích ở Tây Giang, Avương hay Thượng Đức thầm lặng đưa người bệnh vượt dòng nước chảy xiết, băng qua các điểm sạt lở để cấp cứu kịp thời, để lại ấn tượng đẹp trong lòng dân.

Lúc này, ở phía núi, họ vẫn trong tư thế sẵn sàng, lập tức lên đường theo tiếng gọi của người dân.

[VIDEO] - Dân quân xã Hùng Sơn cõng người bệnh đi cấp cứu: