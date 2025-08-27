Thanh thiếu niên Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên Các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, giúp đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, đặc biệt trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an toàn giao thông.

Đoàn xã Nông Sơn phối hợp Công an xã tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tại phường Hòa Cường, Đoàn phường vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn. Hội nghị tập trung vào các chuyên đề phòng chống tội phạm, ma túy và an toàn giao thông.

Anh Lê Viên Thành, Bí thư Đoàn phường Hòa Cường cho biết chương trình không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật mà còn giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao tinh thần cảnh giác, kỹ năng phòng ngừa tội phạm, đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chia sẻ sau buổi tập huấn, đoàn viên Ngô Thanh Vân (trú tổ 53) cho biết: “Chúng em được trang bị nhiều kiến thức bổ ích, nhất là kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tội phạm và cách tham gia giao thông an toàn. Điều này giúp chúng em tự tin hơn trong cuộc sống và biết sống có trách nhiệm với bản thân cũng như xã hội”.

Tại xã Nông Sơn, Đoàn xã phối hợp Công an xã tổ chức tập huấn cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên với các chuyên đề thiết thực như: an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, luật an ninh mạng và kỹ năng phòng, chống lừa đảo.

Thiếu tá Lê Xuân Đài, Phó Trưởng Công an xã, nhấn mạnh: “Thông qua chương trình, các bạn trẻ sẽ hiểu luật, sống đúng luật, chủ động tự bảo vệ mình và góp phần xây dựng địa phương an toàn, văn minh”.

Theo anh Vũ Kim Ngọc, Bí thư Đoàn xã Nông Sơn, buổi tập huấn đã giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện được những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông và hệ lụy nặng nề mà xã hội phải gánh chịu. Đồng thời, chỉ ra những hành vi vi phạm pháp luật giao thông thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, sử dụng rượu bia khi lái xe…

Không chỉ ở cơ sở, các hoạt động tuyên truyền pháp luật còn được triển khai rộng rãi ở nhiều lĩnh vực.

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng An ninh nội địa Công an thành phố và Phân ban gia đình Phật tử thành phố tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 425 trại sinh tại trại Diệu Định, chùa Quang Minh (phường Hòa Khánh).

Tại đây, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông đã cung cấp những kiến thức thực tế, kỹ năng lái xe an toàn, đồng thời phát 200 tài liệu tuyên truyền đến các trại sinh.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố, chương trình giúp đoàn viên, thanh niên Phật tử không chỉ hiểu đúng, làm đúng khi tham gia giao thông mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người trẻ sống “tốt đời, đẹp đạo”.