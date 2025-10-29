Thể thao Nhận định trận đấu Lorient vs PSG, 1h00 ngày 30.10: Ra mắt tân binh Ligue 1 Nhận định, dự đoán tỷ số trận Lorient vs PSG diễn ra vào lúc 01h00 ngày 30/10, thuộc vòng 10 Ligue 1 2025/26. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Lorient vs PSG - Khi nhà vô địch gặp nguy cơ rớt hạng

PSG, nhà đương kim vô địch Ligue 1, đang chiếm giữ ngôi đầu bảng một cách quen thuộc, nhưng họ không có được sự thoải mái như các mùa giải trước. Với 5 đội bóng bám sát chỉ trong vài điểm, cuộc đua vô địch đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Đội bóng của Luis Enrique đã có những khởi đầu không thuyết phục, đánh rơi 7 điểm sau 9 vòng đấu. Tuy nhiên, PSG đang trở lại mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Brest và trận thắng hủy diệt 7-2 tại Champions League.

Đối thủ của họ là Lorient, đội bóng đang gặp khó khăn và đứng ở vị trí thứ 16, vị trí phải tham dự vòng play-off trụ hạng. Lorient vừa trải qua chuỗi 3 trận không thắng, đỉnh điểm là thất bại 0-2 trước Angers ở vòng đấu gần nhất, nơi tiền đạo Aiyegun Tosin còn sút hỏng một quả phạt đền. Đây là cuộc đối đầu giữa một bên là hàng công xuất sắc (PSG ghi 13 bàn/3 trận gần nhất) và một bên là hàng thủ mong manh (Lorient để thủng lưới 11 bàn trên sân nhà).

Đội hình dự kiến: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Lorient (3-4-3): Mvogo; Silva, Yongwa, Talbi; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Tosin.

Lorient triển khai sơ đồ 3-4-3 với ý đồ phòng ngự phản công. Sân nhà là điểm tựa duy nhất của họ (7/8 điểm giành được trên sân nhà, 11/12 bàn thắng được ghi tại đây). Aiyegun Tosin là niềm hy vọng trên hàng công, nhưng hàng thủ thiếu ổn định, cộng thêm khả năng trung vệ Bamo Meite vắng mặt, có thể khiến họ gặp khó khăn lớn.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Lee, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

PSG dưới thời HLV Luis Enrique duy trì lối chơi kiểm soát bóng và tấn công tổng lực. Sự vắng mặt của hậu vệ phải Achraf Hakimi (được nghỉ ngơi) là tổn thất lớn, buộc HLV Enrique phải sử dụng tiền vệ trẻ Warren Zaire-Emery đá trám vị trí. Tuyến giữa với Lee Kang-in/Vitinha và hàng công với Ousmane Dembele cùng tân binh Khvicha Kvaratskhelia vẫn đảm bảo sức mạnh hủy diệt.

Thông tin lực lượng Lorient vs PSG mới nhất: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Phân tích Lực Lượng của PSG

Tổn thất lớn nhất của PSG là sự vắng mặt của Achraf Hakimi (nghỉ ngơi). Warren Zaire-Emery sẽ là người được HLV Enrique tin tưởng để trám vào vị trí hậu vệ phải. Joao Neves và Fabian Ruiz đang tập luyện trở lại nhưng có thể chỉ ngồi dự bị. Sức mạnh tấn công vẫn được đảm bảo với bộ ba Dembele, Doue, và Kvaratskhelia.

Phân tích Lực Lượng của Lorient

Lorient chịu nhiều tổn thất do chấn thương với các cầu thủ quan trọng như Abdoulaye Faye (dự kiến nghỉ đến tháng 12), Isaac Toure, Panos Katseris, Bandiougou Fadiga và Trevan Sanusi. Khả năng ra sân của trung vệ Bamo Meite còn bỏ ngỏ sau khi bị thay ra ở trận gần nhất. Igor Silva sẵn sàng thay thế. Sân nhà và tinh thần chiến đấu là thứ duy nhất họ có thể dựa vào.

Lịch sử đối đầu giữa Lorient vs PSG

Lorient 1-4 PSG (Trận gần nhất tại Stade du Moustoir - Tháng 4/2024)

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng hẳn về PSG. Trận đấu gần nhất tại Stade du Moustoir kết thúc với chiến thắng 4-1 nghiêng về đội khách, trong đó Ousmane Dembele lập một cú đúp ấn tượng. Dù Lorient từng gây bất ngờ, nhưng khoảng cách về đẳng cấp và phong độ hiện tại là quá lớn.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Lorient vs PSG

PSG: Hàng công "vô song" và quyết tâm giữ ngôi đầu

PSG đang đạt phong độ ghi bàn cực cao, với 13 bàn thắng trong 3 trận gần nhất. Họ đã vượt qua Marseille để chiếm lấy ngôi đầu và đang chịu áp lực lớn từ nhóm 5 đội bám đuổi phía sau. Ousmane Dembele, người từng lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 gần nhất tại Stade du Moustoir, được kỳ vọng sẽ tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm.

Dù thiếu vắng Hakimi, PSG vẫn sở hữu chiều sâu đội hình và chất lượng cá nhân vượt trội. HLV Luis Enrique đang xây dựng một lối chơi gắn kết, với khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Chiến thắng 3-0 trước Brest không chỉ mang lại 3 điểm mà còn đánh dấu lần đầu tiên PSG giữ sạch lưới trên sân khách tại mọi giải đấu kể từ giữa tháng 8, một tín hiệu tích cực cho hàng thủ.

Lorient: "Thành trì" sân nhà rung chuyển

Lorient bước vào trận đấu với vị trí đáng báo động và chuỗi 3 trận không thắng. Dù 7/8 điểm và 11/12 bàn thắng của họ được ghi trên sân nhà, nhưng họ cũng là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất trên sân nhà tại Ligue 1 mùa này (11 bàn thua). Đây là điểm yếu chết người khi đối đầu với hàng công đang thăng hoa của PSG.

HLV Olivier Pantaloni sẽ phải tìm ra lời giải cho bài toán phòng ngự trước sức ép liên tục của đội khách. Dù từng bất ngờ đánh bại PSG tại Parc des Princes vào năm 2023, nhưng phong độ hiện tại và tổn thất lực lượng (Abdoulaye Faye, Isaac Toure, Panos Katseris chấn thương) khiến Lorient khó lòng tái lập được kỳ tích.

Dự đoán tỷ số trận đấu Lorient vs PSG

Với phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng (trung bình hơn 4 bàn/trận trong 3 trận gần nhất) và hàng thủ Lorient đang để thủng lưới quá nhiều trên sân nhà, một chiến thắng đậm đà là điều nằm trong tầm tay của PSG. Dù Lorient có khả năng ghi bàn trên sân nhà, nhưng họ khó lòng ngăn cản được sức công phá của nhà đương kim vô địch.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 1-2

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 1-1

Xem trực tiếp Lorient vs PSG khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Lorient vs PSG trong khuôn khổ vòng 10 Ligue 1 2025/26 diễn ra vào lúc 1h00 ngày 30/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.