Nhận định trận đấu Tottenham vs Bournemouth - Chờ đợi cơn mưa bàn thắng tại thủ đô

Sau chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng trước nhà đương kim vô địch Man City, Tottenham đang tràn đầy tự tin để tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Tottenham Hotspur Stadium. Dưới bàn tay của HLV Thomas Frank, Gà Trống đã thể hiện một lối chơi vô cùng khôn ngoan và hiệu quả, dù chỉ cầm bóng 39% nhưng họ vẫn biết cách tận dụng cơ hội để ghi bàn, với hai pha lập công của Brennan Johnson và Joao Palhinha.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Spurs vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, sánh vai cùng Liverpool và Arsenal với thành tích toàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào sau 2 vòng đấu. Điều này cho thấy sự chắc chắn đáng ngạc nhiên trong khâu phòng ngự của Tottenham, một điểm yếu thường thấy của họ trong các mùa giải trước. Một chiến thắng trước Bournemouth sẽ giúp họ có khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử, chỉ kém thành tích của mùa giải 2021/22 dưới thời Nuno Santo.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Tottenham vs Bournemouth

ottenham: Hàng công thăng hoa, phòng ngự vững vàng

Với sự hưng phấn sau chiến thắng trước Man City, Tottenham chắc chắn sẽ áp dụng lối chơi tấn công tổng lực ngay trên sân nhà. Dưới thời Thomas Frank, Spurs đã cho thấy một lối chơi tấn công có khoa học và hiệu quả hơn hẳn. Hàng công của họ với sự cơ động của Richarlison và Johnson hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Thống kê cũng cho thấy, trong 6 trận gần nhất, Spurs đã ghi được tới 9 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 1,5 bàn/trận.

Bournemouth: Khả năng phản công sắc bén và thống kê đáng lo ngại

Mặc dù có một hàng thủ thiếu chắc chắn, nhưng Bournemouth lại sở hữu những cầu thủ tấn công có khả năng tạo đột biến như Marcus Tavernier, Antoine Semenyo, David Brooks và Evanilson. Lối chơi phản công tốc độ của họ từng khiến Tottenham suýt ôm hận ở mùa giải trước. Tuy nhiên, trước một Tottenham đang có phong độ cao, việc Bournemouth quá chú trọng vào tấn công có thể khiến họ phải trả giá đắt.

Lịch sử đối đầu giữa Tottenham vs Bournemouth

Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Tottenham chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Tuy nhiên, 2 lần đối đầu gần nhất lại chứng kiến Tottenham không thể giành chiến thắng trước đối thủ. Những trận đấu giữa hai đội thường diễn ra rất sôi nổi và có nhiều bàn thắng, với tổng cộng 21 bàn thắng được ghi trong 6 trận gần nhất, trung bình 3,5 bàn/trận. Đây là cơ sở để tin rằng trận đấu sắp tới cũng sẽ là một bữa tiệc tấn công mãn nhãn.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Tottenham (4-3-3): Guglielmo Vicario (GK), Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Djed Spence, Pape Sarr, João Palhinha, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Richarlison, Brennan Johnson.

Bournemouth (4-3-3): Djordje Petrovic (GK), Adam Smith, Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert, Tyler Adams, David Brooks, Ryan Christie, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo, Evanilson.

Dự đoán tỷ số trận đấu Tottenham vs Bournemouth

Dựa trên phong độ và tương quan lực lượng, Tottenham được đánh giá cao hơn hẳn. Với hàng công đang đạt phong độ cao và điểm tựa sân nhà, Gà Trống có khả năng giành chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 3-1 Bournemouth