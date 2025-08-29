Thể thao V-League hấp dẫn từ vạch xuất phát Sau 3 vòng đấu, cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 bắt đầu “nóng” khi những đội bóng giàu tiềm lực thể hiện phong độ thăng hoa, còn các đội được báo hiệu có mùa giải khó khăn chật vật giành từng điểm số, trong đó có SHB Đà Nẵng.

Ninh Bình bay cao trong khi SHB Đà Nẵng chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng khi chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đấu tại V-League 2025 - 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Những điểm nhấn thú vị

Ninh Bình là đội thể hiện phong độ ấn tượng nhất sau 3 vòng trước khi giải bước vào quãng nghỉ. Hình ảnh của đội bóng cố đô Hoa Lư gợi nhớ về Hoàng Anh Gia Lai hơn 22 năm trước.

Thời điểm đó, cũng mới “chân ướt chân ráo” lên V-League, nhưng huấn luyện viên Kiatisuk đưa đội bóng phố Núi bay cao từ những vòng đấu đầu tiên để rồi cuối mùa nâng cao chức vô địch. Tất nhiên, với Ninh Bình, mọi chuyện chỉ mới khởi đầu, bản lĩnh còn phải thử thách nhưng niềm tin là có cơ sở.

Ở vòng 3 trên sân Hòa Xuân tối 27/8, Ninh Bình để SHB Đà Nẵng ghi bàn mở điểm. Tuy nhiên, đội khách không khó để ghi 3 bàn liên tiếp, ấn định chiến thắng 3-1, củng cố ngôi đầu bảng với 9 điểm. Đáng chú ý, các học trò của huấn luyện viên Gerard Albadalejo sở hữu hiệu số ghi bàn ấn tượng với hơn 3 bàn/trận. Trước đó, họ đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1 và thắng Đông Á Thanh Hóa 4-0.

Chia sẻ “bí quyết” giúp đội thăng hoa, huấn luyện viên Gerard Albadalejo cho hay: “Thắng 3 trận đầu mùa là điều không dễ. Chúng tôi làm được nhờ sự gắn kết, khiêm tốn và nỗ lực của toàn đội. Ở vòng 3, SHB Đà Nẵng gây nhiều khó khăn, đặc biệt trong hiệp 1. Nhưng chúng tôi kiểm soát tốt hơn sau giờ nghỉ và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu tại Cúp Quốc gia gặp đội chủ nhà Gia Định trước, rồi mới nghĩ đến trận derby với Thép Xanh Nam Định ở vòng 4. Tinh thần kỷ luật, sự kiên định và thái độ đúng mực mới là điều quan trọng nhất lúc này”.

Bên cạnh phong độ của Ninh Bình, điểm nhấn sau 3 vòng đầu tiên là các ngoại binh thể hiện vai trò “đầu tàu”, tạo sức bật cho các đội ở nhóm đầu.

Ba bàn thắng của Ninh Bình ghi vào lưới SHB Đà Nẵng thuộc về Geovane Magno và Gustavo (cú đúp). Trước đó, trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa, Gustavo cũng có 2 bàn bên cạnh cú đúp của Daniel Silva.

Ở Thể Công Viettel, Vua phá lưới Lucao Vinicius vẫn ghi bàn đều đặn, giúp đội bóng quân đội đua vô địch. Vòng 3, ngoại binh được chờ đợi nhất của đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định là Caio đã “khai hỏa” với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND. Điều này báo hiệu các cuộc đua căng thẳng hơn ở phía trước khi ngoại binh dần hòa nhập nội binh tạo thành tập thể mạnh.

Quãng nghỉ cần thiết của SHB Đà Nẵng

Thua Ninh Bình ở vòng 3 trên sân nhà, SHB Đà Nẵng vẫn xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng khi mới có 1 điểm. Đáng tiếc ở trận này, đội bóng sông Hàn có bàn mở tỷ số do công của Henen David, nhưng không giữ được thế trận nên để thua liên tiếp 3 bàn.

Henen David là điểm sáng của đội với 2 bàn thắng sau 3 trận. Vấn đề là tiền đạo này không có người “chia lửa” trên hàng công. Phan Văn Long, Phạm Đình Duy thi đấu nỗ lực, nhưng chưa thể tạo nên sự đột biến. Trong khi đó, một chân sút ngoại khác là Milan Makric vào sân từ ghế dự bị chưa chứng tỏ được khả năng.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nhận thấy những hạn chế trong đội hình, liên tiếp có những sự điều chỉnh nhân sự. Trong trận đấu với Ninh Bình, ông sẵn sàng “cất” tiền vệ đội trưởng Đặng Anh Tuấn và hậu vệ Lê Văn Hưng, thay vào đó tạo điều kiện cho các tân binh như Lê Vũ Quốc Nhật, Nguyễn Hồng Phúc, Trần Ngọc Sơn thi đấu. Tuy nhiên, các tân binh này để lộ những khoảng trống cho đối thủ khai thác ghi bàn, chưa kể bỏ lỡ cơ hội và hỗ trợ tấn công không hiệu quả.

Sau vòng 3, V-League 2025 - 2026 tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam hội quân dịp FIFA Days tháng 9. SHB Đà Nẵng trở lại thi đấu ở Cúp quốc gia với Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/9, sau đó là chuyến làm khách trước PVF-CAND ở vòng 4 V-League ngày 20/9.

Hơn nửa tháng tới là quãng nghỉ cần thiết để SHB Đà Nẵng cải thiện lối chơi, trở lại với phong độ tích cực hơn. Nếu không sớm giành được chiến thắng, đội chủ sân Hòa Xuân có nguy cơ chìm sâu trong khủng hoảng.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho hay: “So với mùa trước, tình hình hiện tại của đội chưa phải quá tệ. Chỉ cần một chiến thắng, chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Hiện chúng tôi chỉ chơi với một tiền đạo ngoại. Nhưng tôi đang tính đến phương án sử dụng 2 tiền đạo ngoại để tạo nhiều áp lực hơn lên khung thành đối phương. Còn với cầu thủ nội của chúng tôi, chất lượng chỉ ở mức trung bình khá, họ cần sự gắn kết và kiên trì nhiều hơn nữa. Toàn đội cần tận dụng quãng thời gian tới để cải thiện khả năng dứt điểm và sự gắn kết trong lối chơi. Tôi tin SHB Đà Nẵng sẽ làm được”.