Thể thao Nhận định trận đấu Chelsea vs Fulham: Cuộc đối đầu của các khát khao danh hiệu lịch sử Nhận định, dự đoán tỷ số trận Chelsea vs Fulham diễn ra vào lúc 18h30 ngày 30/8, thuộc khuôn khổ vòng 3 Ngoại Hạng Anh.

Nhận định trận đấu Chelsea vs Fulham - Cuộc đối đầu của các khát khao danh hiệu lịch sử

Chelsea bước vào trận derby London với Fulham trong tâm thế đầy hưng phấn sau màn vùi dập West Ham 5-1 ở vòng đấu trước. Dù thiếu vắng nhạc trưởng Cole Palmer vì chấn thương, lối chơi tấn công linh hoạt, khả năng pressing và kiểm soát bóng của The Blues vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Enzo Maresca quyết tâm giành trọn 3 điểm để sớm cạnh tranh các vị trí trong top 4.

Trong khi đó, Fulham lại thể hiện một bộ mặt đầy lì lợm và kỷ luật. Sau trận thắng nhẹ nhàng trước Bristol tại EFL Cup, đoàn quân của HLV Marco Silva từng cầm hòa cả Brighton lẫn Man Utd với cùng tỉ số 1-1. Lối chơi phòng ngự chắc chắn, sẵn sàng trừng phạt đối phương bằng những pha phản công sắc bén của Fulham sẽ là thử thách không nhỏ cho bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại Hạng Anh, kể cả Chelsea.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Chelsea vs Fulham

Chelsea: Đỉnh cao châu Âu và khát khao danh hiệu lịch sử!

Chelsea đang bay cao với tâm lý hưng phấn. Chiến thắng 5-1 trước West Ham đã cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong lối chơi của The Blues. Dù vắng Palmer, những tân binh như Joao Pedro hay Estevao đã hòa nhập rất nhanh và để lại dấu ấn đậm nét. Đặc biệt, Joao Pedro đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn và 2 pha kiến tạo, minh chứng cho chiều sâu đội hình khủng khiếp của Chelsea.

Họ đang tạo ra rất nhiều kỳ vọng rằng sẽ đua vô địch Premier League mùa này. Ngoại trừ những lo lắng ở hàng phòng ngự, hàng công tốc độ, kỹ thuật và đầy linh hoạt của The Blues hứa hẹn sẽ là cơn ác mộng cho bất kỳ hàng thủ nào.

Fulham: "Ngựa ô" không ngại khó khăn!

Đừng vội đánh giá thấp Fulham! Đội bóng này đang có phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. HLV Marco Silva đã xây dựng một lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn, khiến những ông lớn như Man Utd hay Brighton đều gặp khó khăn.

Tuy nhiên, Fulham sẽ gặp bất lợi lớn về thể lực khi phải đá cúp Liên đoàn giữa tuần và lại ra sân trong trận đấu sớm cuối tuần. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định của họ. Dù vậy, với tinh thần chiến đấu quật cường và bản lĩnh vững vàng, Fulham hoàn toàn có thể tạo ra những bất ngờ, đặc biệt khi họ chơi với tâm lý không có gì để mất.

Lịch sử đối đầu giữa Chelsea vs Fulham

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Chelsea thắng 4 và chỉ để thua 1. Trận thua duy nhất mà Fulham có được lại diễn ra ngay trên sân Stamford Bridge mùa giải năm ngoái, đây là chiến thắng hiếm hoi chấm dứt chuỗi 21 trận không thắng trên sân khách của họ trước Chelsea. Tuy nhiên, họ chưa từng thắng liên tiếp tại đây trong suốt lịch sử. Điều này cho thấy Stamford Bridge luôn là điểm đến khó chịu với Fulham.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Chelsea: Đáng tiếc, Chelsea sẽ thiếu vắng một số trụ cột như Badiashile, Colwill, Jackson, Kellyman, Mudryk, Nkunku, và Palmer do chấn thương. Tuy nhiên, chiến thắng ấn tượng trước West Ham đã cho thấy chiều sâu đội hình của The Blues, với 5 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn.

Fulham: Tin vui cho người hâm mộ Fulham là đội hình của họ không có bất kỳ trường hợp vắng mặt nào được xác nhận. Điều này giúp HLV Marco Silva có đầy đủ những quân bài tốt nhất để đối đầu với Chelsea.

Dự đoán tỷ số trận đấu Chelsea vs Fulham

Mặc dù Fulham đang sở hữu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và đang có phong độ bay cao, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp và chiều sâu đội hình giữa Chelsea và một đại diện tầm trung như Fulham vẫn là rất rõ ràng. Chelsea đang thể hiện sự gắn kết và độ sắc sảo trong lối chơi. Trước một hàng thủ Fulham đôi khi còn bộc lộ sơ hở, hàng công tốc độ, kỹ thuật và đầy linh hoạt của The Blues hứa hẹn sẽ có một ngày thi đấu bùng nổ.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-0 Fulham.