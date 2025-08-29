Xã hội Nhộn nhịp mua sắm năm học mới Chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học mới, nhiều mặt hàng dành cho học sinh, sinh viên vẫn được cung ứng đa dạng trên thị trường.

Đa phần sách vở, các loại đồ dùng học tập được phụ huynh sắm sửa con em ngay từ đầu hè, nhưng thời điểm này vẫn có đông học sinh đi chọn mua. Em N.P.A (học sinh lớp 12) cho biết: “Sở dĩ đến cận ngày khai giảng mới đi mua sách giáo khoa là vì bước sang năm cuối cấp em chờ thi chuyển môn thay thế cho môn học đã đăng kí từ lớp 10, khi có kết quả của nhà trường mới tìm sách phù hợp”. Tuy nhiên, qua tìm hiểu các nhà sách trên địa bàn thành phố vẫn còn đủ lượng sách giáo khoa theo bộ và cấp học.

Ngoài sách vở, đồng phục học sinh được các cơ sở, công ty may đo theo yêu cầu hoặc bày bán sẵn theo mẫu đồng phục của thương hiệu Hòa Thọ gồm các bậc: tiểu học dành cho nam và nữ (sơ mi quần tây, váy rời áo hoặc đầm liền) từ 120 - 195 ngàn đồng sản phẩm; đồng phục cấp 2 từ 250 - 350 ngàn đồng/bộ; sơ mi nam tay ngắn 125 ngàn đồng/sản phẩm, quần âu trắng hoặc đen giá 299 ngàn đồng/sản phẩm; áo dài trắng hoặc xanh dành cho nữ sinh cấp 3 giá từ 395 ngàn đồng/bộ đến hơn 400 ngàn đồng/bộ (tùy chất liệu vải)…

Đối với sản phẩm giày dép trong nước như Bitis; BQ, MT giá phổ biến từ 200 - 395 ngàn đồng/đôi; đồng thời có nhiều khuyến mãi.

Chào mừng năm học mới, các công ty, cửa hàng bán máy tính để bàn, lap top cũng có nhiều ưu đãi cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Các sản phẩm mới tung ra năm nay khá phong phú từ kiểu dáng đến chất lượng, đơn cử như các dòng lap top Acer Aspire 5 A514-555954 dòng trung giá chỉ trên 11 triệu đồng/chiếc; HP 15-fd1045 TU 9Z2X1PA giá 16,9 triệu đồng/chiếc; Lenovo Gaming LOQ 15ARP9 83 JC00HYVN giá trên 20,7 triệu đồng… các sản phẩm đều áp dụng khuyến mãi, giảm giá từ 1-1,2 triệu đồng/chiếc.

Nhu cầu xe đạp, xe máy điện cũng được các phụ huynh và học sinh cấp 3 quan tâm. Theo khảo sát tại các cửa hàng, giá bán các sản phẩm xe máy điện, xe đạp điện của từng thương hiệu có sự chệnh lệch từ vài triệu đến hơn chục triệu.

Giá tham khảo của dòng xe đạp điện như ALLY ELYAS 2025 hay DK COLA từ 13,5-18 triệu đồng/chiếc; xe máy điện YADEA OCEAN giá gần 17 triệu đồng/chiếc; loại ORIS giá gần 23 triệu đồng/chiếc, loại VINAST VENTO NEO giá 32 triệu đồng/chiếc… (chưa bao gồm phí trước bạ và đăng kí biển số).

Hiện, sinh viên các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn đã nhập học. Tại các chợ, các khách hàng trẻ tuổi cũng tranh thủ mua sắm các đồ dùng sinh hoạt cho ở nhà trọ và ký túc xá. Tiểu thương các chợ rất phấn khởi vì bán được nhiều hàng hơn so với thời điểm nghỉ hè.