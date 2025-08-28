Giáo dục - Việc làm SẴN SÀNG BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI Trước thềm khai giảng năm học mới 2025 - 2026, ngành giáo dục, các địa phương, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hỗ trợ học sinh khó khăn... đảm bảo một năm học thắng lợi. Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, phường Ngũ Hành Sơn trong ngày đầu đến trường. Ảnh: THU HÀ

Đảm bảo cơ sở vật chất

Đến thời điểm này các trường học trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khuôn viên trường, lớp học để chào đón học sinh bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Vui đón các em vào lớp một

Ngày 25/8 vừa qua, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường An Hải) đã chào đón các em học sinh lớp 1 đến làm quen với thầy cô, trường lớp.

Cô Thái Vi Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng cho biết, năm học 2025 - 2026, nhà trường có 19 lớp với 525 học sinh. Trong đó học sinh khối lớp 1 có 120 em, chia thành 4 lớp học, các em được bố trí vào lớp, gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm, làm quen với bạn mới, sẵn sàng thích nghi bước vào năm học đầu tiên của cấp tiểu học.

Các cô Trường Tiểu học Chi Lăng, phường An Hải chào đón học sinh lớp 1. Ảnh: THU HÀ

Cô Thái Vi Linh cho biết, nhà trường chủ động tập huấn chuyên môn cho giáo viên, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học; xây dựng trường học xanh - sạch - khỏe; kỹ năng số - năng lực số...

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổng dọn vệ sinh, trang trí cảnh quan, trường lớp, sẵn sàng đón các em quay lại trường học. Đồng thời rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, bàn ghế, quạt mát.

Năm học này, trường không phát sinh số lượng lớp, mọi công tác về sĩ số học sinh trong một lớp, bàn ghế… đều bảo đảm.

Một trong những điểm sáng năm nay nhà trường trang bị thêm các tủ máy lọc nước tự động bố trí tại hành lang, thuận lợi cho các em sử dụng hàng ngày.

“ Năm học mới không chỉ chú trọng chất lượng văn hóa mà còn tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh có hành trang tốt cho tương lai. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Để chuẩn bị chu đáo đón các em học sinh lớp 1, đội ngũ giáo viên của Trường Tiểu học Trần Quang Diệu (phường Ngũ Hành Sơn) đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí trường lớp.

Cô Bạch Thị Đào, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2025 - 2026, toàn trường có 40 lớp với 1.384 học sinh, trong đó có 317 học sinh lớp 1.

Trong năm học này nhà trường kỳ vọng tất cả học sinh được học tập trong môi trường thân thiện, an toàn, hạnh phúc.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Các trường rà soát, kiểm tra bếp ăn cho học sinh bán trú. Ảnh: THU HÀ

Tại Trường Tiểu học Sơn Phong (phường Hội An), cô Phan Thị Thúy Liễu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học này, trường có 831 học sinh chia thành 20 lớp.

Để đáp ứng yêu cầu của năm học 2025 - 2026, đội ngũ giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ năng để bước vào năm học mới, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng học tập, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học được nhà trường thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024 - 2025, thành phố Đà Nẵng có 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập với 21.920 lớp và tổng số 670.744 học sinh.

Trong đó, Quảng Nam (cũ) có 723 trường công lập với 380.614 học sinh; thành phố Đà Nẵng (cũ) có 248 trường công lập với 290.130 học sinh.

Năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, quy mô địa lý và dân số mở rộng, tạo ra cả cơ hội và thách thức mới cho ngành giáo dục. Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, ngành giáo dục thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đổi mới quản trị nhà trường.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học.

Học sinh háo hức được cô đón vào trường. Ảnh: THU HÀ

Đồng thời phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục…

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, năm học 2025 - 2026, toàn ngành tập trung thực hiện đúng trọng tâm hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngành sẽ bảo đảm đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ giảng dạy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để quan tâm trường học ở các xã miền núi, bảo đảm mọi học sinh được đến lớp, học tập và sinh hoạt thuận lợi.

Bà Thuận nhấn mạnh: “Năm học mới không chỉ chú trọng chất lượng văn hóa mà còn tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh có hành trang tốt cho tương lai”.

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Nhiều địa phương, trường học trên địa bàn thành phố nỗ lực khắc phục khó khăn để bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Tại phường Hòa Xuân, việc thay đổi đơn vị hành chính có tác động nhất định đến công tác quản lý, tổ chức và triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND phường cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức, ngành Giáo dục và Đào tạo đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sẵn sáng cho năm học mới.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị tại một trường học trên địa bàn phường Hoà Xuân. Ảnh: K.H

Theo thống kê, hiện phường Hòa Xuân có 9 trường mầm non với 122 nhóm/lớp, 2.712 trẻ; trong đó, 75 nhóm/lớp công lập (1.753 trẻ) và 47 nhóm/lớp tư thục (959 trẻ).

Bậc tiểu học có 7 trường (6 công lập, 1 tư thục) với 205 lớp, 7.512 học sinh. Bậc THCS có 3 trường công lập với 120 lớp, 5.139 học sinh. Năm học 2025 - 2026, công tác tuyển sinh lớp 6 có 32 lớp với 1.306 học sinh, đạt 88,3% chỉ tiêu giao.

Ông Lê Công Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho biết, từ đầu tháng 7/2025, UBND phường đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất tại các trường học, đồng thời nắm bắt khó khăn để kịp thời tháo gỡ.

Mới đây, lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra một số trường, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp khắc phục khó khăn, bảo đảm điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới.

Đa số trường học trên địa bàn đã bố trí đủ phòng học, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Ở những nơi có số lượng học sinh tăng, các trường chủ động sử dụng toàn bộ phòng học bộ môn để dạy văn hóa và mượn thêm bàn ghế từ Trường Tiểu học Lê Kim Lăng, nhằm bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học sinh.

Các trường học tại xã Xuân Phú chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho năm học mới. Ảnh: K. H

Tại phường Điện Bàn, ông Phạm Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND phường, nói: “Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND phường và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, các trường học đã chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt bố trí nguồn lực, cơ bản bảo đảm đầy đủ điều kiện để bước vào năm học 2025 - 2026.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã trao quà tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới”.

Trong khi đó, tại xã Xuân Phú, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện nay địa phương có 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 2 trường THCS với 161 lớp, 4.986 học sinh các cấp, cùng 333 cán bộ, giáo viên.

UBND xã đã tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các điểm trường, đồng thời sửa chữa, nâng cấp Trường Mẫu giáo Hương An, Trường Mẫu giáo Quế Xuân 1 và Trường THCS Quế Phú.

Đến nay, các trường cơ bản bảo đảm điều kiện cho lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Ổn định đội ngũ giáo viên

Nhiều giải pháp được các địa phương thực hiện nhằm ổn định đội ngũ giáo viên đứng lớp ngay khi năm học mới 2025 - 2026 sắp bắt đầu.

Chủ động bổ sung giáo viên

Tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Quảng Phú), nhà trường đang thực hiện xét duyệt hồ sơ, tuyển dụng thêm 4 giáo viên ở các bộ môn. Ban giám hiệu nhà trường cho biết, yêu cầu đến ngày 29/8, nhà trường hoàn tất nhận hồ sơ ứng viên và tiến hành các thủ tục tuyển dụng.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh). Ảnh: V.Đ.C

Đảm bảo đội ngũ giáo viên đầy đủ, ổn định ngay từ tuần lễ khai giảng luôn là yêu cầu then chốt để giữ chất lượng giáo dục. Nhưng nhiều năm qua, việc thiếu hụt giáo viên đặt ngành giáo dục Đà Nẵng đối diện với rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê của ngành giáo dục, sau sáp nhập, toàn thành phố có hơn 51 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, trong đó gần 40 nghìn là giáo viên. Quy mô mạng lưới trường học phát triển mạnh mẽ với 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập; 21.920 lớp và tổng số 670.744 học sinh.

Theo báo cáo của UBND thành phố, sau khi rà soát, cho thấy, các trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng lớp, tăng học sinh, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực giảng dạy và phục vụ. Nếu chỉ dựa vào số biên chế được giao thì không thể bố trí đủ nhân sự theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại khối THCS, một số trường cho biết vẫn gặp khó ở các môn đặc thù do nguồn tuyển dụng hạn chế. Cạnh đó, cùng tình trạng của cả nước là việc thiếu giáo viên ở một số bộ môn chuyên biệt như Tin học, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Thầy Phan Văn Minh - Hiệu trưởng Trường THCS Phù Đổng (xã Duy Xuyên) cho biết, đội ngũ giáo viên của nhà trường hiện đang chờ bổ sung từ nguồn tuyển dụng hợp đồng. Đây là cách để các trường nhanh chóng ổn định đội ngũ giáo viên đứng lớp cho năm học mới.

Theo đó, ngoài số giáo viên trong biên chế, các địa phương chủ động bổ sung lực lượng đứng lớp thông qua chỉ tiêu hợp đồng lao động theo quy định của Chính phủ. Cách làm này giúp nhà trường chủ động sắp xếp thời khóa biểu, ổn định nề nếp dạy - học ngay từ đầu năm.

Giữ chân giáo viên

Thầy Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh) cho biết, hiện nhà trường đã cơ bản đảm bảo giáo viên đứng lớp cho các điểm trường. Năm học này khá đặc biệt với thầy trò trường Trà Nam khi lần đầu tiên nhà trường không ở tình trạng thiếu hụt giáo viên.

Các em học sinh tiểu học ở điểm trường thôn tại xã Nam Trà My.

Mới đây, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Theo đó, tổng số lượng hợp đồng lao động được duyệt cho ngành giáo dục thành phố trong năm học 2025 - 2026 là 1.764 người. Trong số này có 1.687 hợp đồng dành cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND các xã, phường.

Được biết, năm học 2024 - 2025, Đà Nẵng đã phê duyệt 723 hợp đồng lao động trong ngành giáo dục. Nhu cầu hợp đồng cho năm học 2025 - 2026 tăng hơn gấp đôi, cho thấy sức ép về nhân sự ngày càng lớn. Hiện nay, ngoài tuyển mới, nhà trường phải tính kỹ bài toán “giữ chân giáo viên” bằng môi trường làm việc ổn định, giảm việc hành chính chồng chéo, và hỗ trợ sinh hoạt thiết thực đối với những giáo viên ở xa.

Thiếu giáo viên không chỉ tạo áp lực tổ chức dạy học mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giờ lên lớp. Ở bậc mầm non, tiểu học, sĩ số một số trường nội đô đang nhích lên, kéo theo nhu cầu bổ sung giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các môn chuyên biệt theo chương trình mới. Nhìn nhận rõ yêu cầu này, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch nhân sự theo từng khối lớp; đồng thời các địa bàn tổ chức rà soát chéo để điều động giáo viên giữa các trường lân cận, hạn chế tình trạng nơi thừa - nơi thiếu cục bộ.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 (tổ chức ngày 27/8), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu ngành giáo dục thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, triển khai các dự án trường học tại khu vực khó khăn. Sớm tham mưu ban hành chính sách đãi ngộ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; khẩn trương tuyển dụng biên chế, không để kéo dài hợp đồng...

Vì trẻ em đến trường

Tiếp sức trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn và động viên các em trước thềm năm học mới 2025 - 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy Xuyên tổ chức chương trình “Vì trẻ em đến trường”.

Mồ côi mẹ từ khá sớm, công việc của ba không ổn định nên con đường đến trường của Bùi Thị Thu Thủy (17 tuổi, thôn Chiêm Sơn) gặp nhiều khó khăn.

Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của Thủy, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy Xuyên dành nhiều sự quan tâm với mong muốn chung tay giúp em vững bước đến trường.

Bà Trần Thị Mỹ Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng trao biểu trưng nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi. Ảnh: N.P

“Em rất xúc động khi được nhận món quà ý nghĩa từ chương trình “Vì trẻ em đến trường”. Những phần quà này không chỉ giúp em có thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên to lớn để vươn lên trong học tập”, Thu Thủy bày tỏ.

Theo bà Nguyễn Thị Vy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy Xuyên, qua rà soát ban đầu, địa phương có 118 trẻ em mồ côi. Trong số đó có 20 em được nhận đỡ đầu, các mẹ sử dụng nguồn lực hỗ trợ từ mô hình “Ngôi nhà xanh”, vận động nhà hảo tâm. Riêng tại chương trình “Vì trẻ em đến trường”, Hội Liên hiệp phụ nữ xã và các chi hội phụ nữ thôn tiếp tục nhận đỡ đầu 13 học sinh mồ côi, khó khăn trên địa bàn.

Chương trình là sự tâm huyết mà các cấp hội phụ nữ nuôi dưỡng ngay từ những ngày đầu hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần sẻ chia yêu thương với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Trao tặng 3 chiếc xe đạp cho 3 học sinh từ lớp 5 đến lớp 9. Ảnh: P.T

“Chương trình “Vì trẻ em đến trường” không chỉ là những phần quà vật chất, mà cũng là lời nhắn gửi yêu thương: Các em hãy tự tin đến trường, bởi sau lưng các em luôn có gia đình, nhà trường và xã hội đồng hành”, bà Vy nói.

Bà Trần Thị Mỹ Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà nẵng cho rằng, những việc làm, nghĩa cử của các cấp hội phụ nữ xã Duy Xuyên đầy ý nghĩa và rất đáng biểu dương.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy Xuyên tiếp tục nhận đỡ đầu 13 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.P

“Chăm lo cho học sinh trước thềm năm học mới là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức hội. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang theo niềm tin và kỳ vọng, giúp các em có thêm động lực vượt khó vươn lên. Bằng những hành động mang ý nghĩa thiết thực, phụ nữ Duy Xuyên đang cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng gieo mầm yêu thương, chắp cánh ước mơ đến trường cho học sinh khó khăn”, bà Phương nói.

Tại chương trình “Vì trẻ em đến trường” năm học 2025 - 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy Xuyên trao tặng quần áo, dụng cụ học tập, tiền mặt cho 32 học sinh mồ côi, khó khăn.

Đồng thời trao 3 chiếc xe đạp hỗ trợ 3 học sinh khó khăn, trao kinh phí nhận đỡ đầu 13 trẻ em mồ côi…



Tổng giá trị hoạt động hỗ trợ gần 50 triệu đồng, từ nguồn vận động các tổ chức, cá nhân, Hội đồng hương Duy Trinh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: THU HÀ - KHÁNH HUYỀN - LÊ QUÂN - NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH

Trình bày: MINH TẠO