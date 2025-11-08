Thứ Hai, 11/8/2025
Những điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9/2025 tại Hà Nội

AN HỘI 11/08/2025 15:36

Nghỉ lễ 2/9 này, Hà Nội sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh. Cùng xem đó là những địa điểm nào để lên kế hoạch vui chơi ngay nhé!

Tổng hợp điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9/2025 tại Hà Nội

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Theo kế hoạch, dịp này, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm.

Cụ thể 5 điểm bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9:

- Hồ Hoàn Kiếm.

- Công viên Thống Nhất.

- Hồ Văn Quán.

- Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

- Hồ Tây.

Chương trình Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2025

6h30: Rước đuốc truyền thống (Bộ Quốc phòng, Bộ VHTTDL phối hợp thực hiện);

Vào 6h45: Nghi Lễ chào cờ (Bộ Quốc phòng) thực hiện.

Vào 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Bộ VHTTDL thực hiện).

Vào 7h05: Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành (Bộ Quốc phòng điều hành).

Từ 9h45 đến 10h00: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thú (Bộ VHTTDL thực hiện).

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt

- Sơ duyệt: 21h00 ngày 27/8/2025 (thứ Tư).

- Dự phòng ngày 28/8/2025 (thứ Năm).

- Tổng duyệt: 7h00 ngày 30/8/2025 (thứ Bẩy).

- Dự phòng ngày 31/8/2025 (Chủ nhật).

