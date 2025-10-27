Thể thao Persib Bandung vs Persis Solo: "Lửa Thiêng" tại vòng 10 ISL Nhận định, dự đoán tỷ số trận Persib Bandung vs Persis Solo diễn ra vào lúc 19h00 ngày 27/10, thuộc tại giải VĐQG Indonesia. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Persib Bandung vs Persis Solo - "Lửa Thiêng" tại vòng 10 ISL

Trận đấu giữa Persib Bandung và Persis Solo tại vòng 10 Indonesia Super League hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Chỉ số ELO hiện tại cho thấy ưu thế nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà Persib Bandung với 60 điểm, so với 57 điểm của Persis Solo. Điều này đồng nghĩa với việc Persib có cơ hội chiến thắng cao hơn hẳn, cụ thể là 60.7%, trong khi Persis Solo chỉ có 16.1%. Khả năng hòa là 23.2%.

Về xếp hạng tổng quát ELO, Persib đạt vị trí 3504 trên thế giới, trong khi Persis Solo đứng ở vị trí 4246. Tại bảng xếp hạng trong nước, Persib đang đứng thứ 4, còn Persis Solo bị đẩy xuống vị trí thứ 22. Với sự khác biệt lớn về phong độ và vị thế, Persib Bandung, với lợi thế thi đấu trên sân nhà Gelora Api, đang được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.

Đội hình dự kiến: Bài toán chiến thuật của HLV Bojan Hodak

Persib Bandung: Dưới sự dẫn dắt của HLV Bojan Hodak, Persib duy trì lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiệu quả. Việc giành chiến thắng thuyết phục trước Madura United và Bali United cho thấy sức mạnh đồng đều ở cả ba tuyến. Hàng công sắc bén cùng hàng thủ giữ sạch lưới 3 trận gần nhất là chìa khóa để họ tiếp tục áp đảo Persis Solo.

Persis Solo: Đang gặp khó khăn khi chỉ có 5 điểm sau 8 trận và đứng thứ 17. Họ sẽ cần một chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tối đa các cơ hội phản công. Mặc dù khó khăn, nhưng chiến thắng gần đây trước Persikabo 1973 cho thấy họ vẫn là một đội bóng kiên cường và sẵn sàng gây bất ngờ.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Persib Bandung vs Persis Solo

Persib Bandung: Nhà vô địch trở lại và mục tiêu 3 điểm tuyệt đối

Persib Bandung là Nhà Vô địch Super League Indonesia 2 năm liên tiếp (2024 và 2025). Mặc dù khởi đầu mùa giải 2025/26 không thực sự thuyết phục (thứ 6 sau 7 trận), nhưng phong độ gần đây của đoàn quân HLV Bojan Hodak đang có chiều hướng khởi sắc mạnh mẽ.

Tính mọi đấu trường, thầy trò Bojan Hodak đã ca khúc khải hoàn liền 3 trận cùng tổng hiệu số bàn 8-0. Đặc biệt, sáu trận sân nhà mới nhất, Bandung cũng thắng tới 5 và chỉ hòa 1. Những chiến thắng ấn tượng trước Madura United và Bali United đã khẳng định sức mạnh của họ. Với kinh nghiệm vô địch và lợi thế sân nhà, Persib được dự đoán sẽ dễ dàng áp đặt thế trận lên đối thủ.

Persis Solo: Áp lực từ đáy bảng và hy vọng ngược dòng

Persis Solo đang đứng thứ 17, xếp thứ 2 từ dưới lên, và mới chỉ thắng được 1 trong 8 vòng đấu từ đầu mùa. Sự không ổn định khi thắng 3 nhưng thua 2 trong 5 trận gần nhất cho thấy những điểm yếu đáng lo ngại.

Tuy nhiên, trong 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, Persis Solo cũng thắng 2, bằng với số trận thắng của Persib. Lịch sử đối đầu cân bằng này mang lại tia hy vọng cho đội khách. Ở thế không còn gì để mất, Persis Solo chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để tìm kiếm điểm số, dù đối thủ là một Persib đang đạt phong độ cao.

Lịch sử đối đầu giữa Persib Bandung vs Persis Solo

Mùa trước, Persib Bandung đã hạ Persis Solo ở cả 2 lượt đi-lượt về tại giải VĐQG Indonesia. Với phong độ và lợi thế sân nhà hiện tại, kết cục trận chiến tối nay chắc chắn cũng sẽ tương tự: Chủ nhà tất thắng!

Dự đoán tỷ số trận đấu Persib Bandung vs Persis Solo

Dù Persis Solo sẽ chiến đấu hết mình, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp, phong độ và lợi thế sân nhà của Persib Bandung là quá lớn. HLV Bojan Hodak và các học trò sẽ tận dụng cơ hội này để giành trọn 3 điểm, tiếp tục hành trình bảo vệ Ngôi vương.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 2-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 2-0

Xem trực tiếp Persib Bandung vs Persis Solo khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Persib Bandung vs Persis Solo trong giải VĐQG Indonesia diễn ra vào lúc 19h00 ngày 27/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.