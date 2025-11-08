Du lịch Phát triển du lịch gắn với không gian văn hóa ven sông ĐNO - Sau khi Quảng Nam - Đà Nẵng về chung một nhà, thành phố đứng trước dư địa và cơ hội rộng mở để bứt phá du lịch, đặc biệt là du lịch đường thủy. Sở hữu mạng lưới sông ngòi phong phú, kết nối nhiều không gian văn hóa – lịch sử giàu giá trị, loại hình du lịch này được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới, góp phần tạo sức bật mạnh mẽ cho thành phố

Có thể phát triển thêm những tuyến du lịch đường thủy trên sông Cổ Cò.

Đánh thức tiềm năng

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh mở rộng địa giới hành chính và tái cấu trúc sản phẩm du lịch, việc phát triển các không gian văn hóa ven sông sẽ là mũi nhọn mới, hình thành sản phẩm du lịch hút khách cho thành phố.

Theo ông Đặng Hòa, Phó Chủ tịch Chi hội Du lịch đường thủy, Chủ tàu du lịch Hàn Giang, những năm qua, thành phố có nhiều nỗ lực phát triển du lịch đường sông, nổi bật là đề án phát triển du lịch thủy nội địa, hay một số tour như: ngắm cầu Rồng phun lửa, tour 45 phút dọc sông Hàn…

Đến nay, sau khi hợp nhất Quảng Nam - Đà Nẵng, bên cạnh sông Hàn, sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện, thành phố có thể phát triển thêm những tuyến du lịch đường thủy gắn với nhiều con sông khác của Quảng Nam cũ. Đây là tiềm năng rất lớn để thành phố khai thác du lịch đường thủy, góp phần đưa du lịch thành phố lên một tầm cao mới.

“Khách du lịch đường thủy, bên cạnh việc ngắm cảnh quan dọc tuyến sông nước, họ rất quan tâm đến lịch sử, văn hóa làng quê, hay các di tích lịch sử, chùa chiền nơi mình đi qua. Đó là nhu cầu thực tiễn của du khách, nếu chúng ta đáp ứng được, mảng du lịch đường thủy của thành phố sẽ có nhiều khởi sắc”, ông Hòa nói.

Chung quan điểm, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn Nguyễn Văn Hiền cho biết, từ xưa đến nay, sông Cổ Cò không chỉ là tuyến giao thông thủy, mà còn là “dòng sông ký ức” nối liền những không gian văn hóa, thương mại từ Cửa Hàn đến Hội An.

Không gian hai bên dòng Cổ Cò, sông Vĩnh Điện, sông Cẩm Lệ hiện còn giữ được những yếu tố làng nghề truyền thống, khu dân cư lâu đời. Đó chính là điều kiện thuận lợi để khôi phục các làng văn hóa ven sông, vừa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, vừa phát triển du lịch thành phố.

Trong đó, việc khơi thông sông Cổ Cò mang ý nghĩa rất lớn và được đông đảo người dân ủng hộ. Bởi, ngoài vấn đề giao thông hay du lịch, khôi phục tuyến sông này cũng còn là sự đánh thức những giá trị văn hóa xưa, gắn với thương cảng, làng nghề, chùa chiền dọc từ Đà Nẵng đến Hội An.

[VIDEO] - Các chuyên gia đánh giá tiềm năng phát triển du lịch đường thủy của thành phố:

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Dù có nhiều tiềm năng, lợi thế, song việc phát triển du lịch đường thủy vẫn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn, cần sớm tháo gỡ. Nhiều tuyến vẫn gặp vướng mắc như tuyến sông Cẩm Lệ chưa được nạo vét đồng bộ, tàu lớn không thể hoạt động; tuyến từ sông Hàn đến bến Ngự phía sau chùa Quán Thế Âm bị đá ngầm chắn luồng.

Sông Hàn có nhiều tour du lịch đường thủy hoạt động.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, hiện tuyến X6 (chùa Quan Thế Âm) đang triển khai và bến X5 (K20) đã cơ bản hoàn thành, nhưng công suất tàu chỉ cho phép dưới 30 khách. Trong khi đó, công suất các tàu đi trên sông Hàn lớn hơn (khoảng 100 khách). Đây là hạn chế, khiến các đơn vị du lịch đường thủy khó lòng đầu tư và khai thác.

Bên cạnh đó, sau khi khơi thông sông Cổ Cò, cả hệ thống chính trị, đơn vị làm du lịch cần phải tính toán đến các phương tiện phục vụ, điểm dừng chân cho du khách, từ đó kết nối với các sản phẩm văn hóa, sinh thái đặc trưng.

Theo ông Đặng Hòa, muốn thu hút khách du lịch, phải có 3 yếu tố: điểm đến hấp dẫn, phương tiện phù hợp, chính sách hỗ trợ nhất quán. Hiện nay, các doanh nghiệp, đơn vị du lịch đường thủy vẫn còn lo lắng bởi chi phí đầu tư quá lớn và cơ chế khai thác còn hạn chế.

Song song đó, thành phố cũng cần cần vào cuộc quyết liệt hơn trong việc xác định các điểm dừng chân trên các tuyến sông hiện có. “Đơn cử như khu vực ven sông Cẩm Lệ có vườn rau La Hường rất phù hợp xây dựng điểm dừng chân, kết hợp mô hình trải nghiệm làm nông nghiệp truyền thống”, ông Hòa đề xuất.

Đứng trên vai trò doanh nghiệp, ông Hòa mong muốn, thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về thủ tục hành chính, cơ chế khai thác và hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp dưới hình thức như: vay vốn, đóng tàu…

“Khi chính quyền mạnh dạn mở đường, làm cầu nối, doanh nghiệp sẽ không ngại đầu tư, cùng chung tay xây dựng và phát triển ngành du lịch đường thủy của thành phố”, ông Hòa chia sẻ.