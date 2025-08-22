Nhà nước và cử tri Phú Ninh tạo đà cho nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao Ngày 21/8, HĐND xã Phú Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 2 xem xét thông qua 7 nghị quyết làm cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2025.

HĐND xã Phú Ninh biểu quyết thông qua 7 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2. Ảnh: N.ĐOAN

Cùng với các kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án nhận bàn giao từ phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Ninh (cũ), kỳ họp nhấn mạnh yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương tiếp tục duy trì, nâng chuẩn xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra trong năm 2025, tạo đà cho nỗ lực về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, cùng với tập trung triển khai lập quy hoạch chung của xã trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của 3 xã cũ (Tam Đại, Tam Dân, Tam Lãnh), UBND xã Phú Ninh tiếp nhận kế hoạch, kinh phí từ 3 xã, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch đề ra.

Xã triển khai lập hồ sơ đề nghị công nhận 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu (Đàn Thượng, Trung Đàn) trong năm 2025; rà soát các nội dung, chương trình, dự án, danh mục công trình để triển khai thực hiện gần với giải ngân 100% kinh phí đã phân bố.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Ninh cho biết, xã Phú Ninh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

Địa phương tập trung kiện toàn công tác tổ chức, củng cố ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển thôn giai đoạn 2025 - 2030.

Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phân công cụ thể cho các thành viên, cán bộ, công chức xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tổ chức thực hiện với phương châm “6 rõ”: Rõ người thực hiện, rõ việc cần làm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm” nhằm đạt được mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2025 - 2030.