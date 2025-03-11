Thủy sản Quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản trái phép Cùng với chính quyền địa phương, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai cao điểm các đợt tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ trước khi tàu cá ngư dân xuất bến ra khơi. Ảnh: ĐĂNG NGỌC

Thời gian gần đây, tại các bến cá Thọ Quang, Mân Quang… cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn có mặt để gặp gỡ ngư dân, kiểm tra sổ danh bạ, hướng dẫn chủ tàu vận hành, duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS) 24/24 giờ khi hoạt động trên biển.

Nhiều buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại cầu cảng, với nội dung dễ hiểu, gần gũi, giúp ngư dân nắm rõ quy định pháp luật, các vùng biển được phép khai thác cũng như hậu quả nếu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, đơn vị xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Thời gian qua, lực lượng biên phòng tập trung tuyên truyền sâu, kiểm tra chặt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi cố tình ngắt kết nối VMS, xâm phạm vùng biển nước ngoài. “Mục tiêu là vừa bảo vệ uy tín quốc gia, vừa giữ sinh kế bền vững cho ngư dân địa phương”, Đại tá Phan Văn Thí nói.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo lực lượng chức năng ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: ĐĂNG NGỌC

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số chủ tàu cố tình ngắt kết nối VMS, hoặc móc nối với các đối tượng trung gian, tổ chức đưa ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Hành vi này bị bộ đội biên phòng xác định là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh ngành thủy sản Việt Nam trong quá trình tháo gỡ “thẻ vàng”.

Do vậy, các tổ công tác của Bộ đội Biên phòng thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, các cảng cá trong việc kiểm tra định kỳ, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Riêng trong đợt cao điểm, nhiều trường hợp ngư dân ngắt kết nối VMS bị lập biên bản, yêu cầu khắc phục và bị xử lý theo quy định.

Ngoài ra, bộ đội biên phòng kiến nghị siết chặt hơn nữa công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, quản lý lao động trên biển, tránh tình trạng “tàu ảo”, “thuyền viên ảo” gây khó cho công tác kiểm soát.

“Không chỉ kiểm tra, xử lý, chúng tôi còn chú trọng công tác vận động, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của ngư dân. Đồng thời phối hợp chính quyền địa phương tổ chức ký cam kết “Không vi phạm IUU” cho hàng trăm chủ tàu, thuyền trưởng. Nhiều hộ dân chủ động gắn thiết bị giám sát, thông báo lịch trình ra khơi, phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm”, Đại tá Phan Văn Thí nói.