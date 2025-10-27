Xã hội Vùng rốn lũ Hà Nha chủ động ứng phó trước mưa lũ ĐNO - Tính đến 15 giờ chiều 27/10, do ảnh hưởng mưa lớn, mực nước sông Vu Gia dâng cao, nhiều tuyến đường và khu dân cư của xã Hà Nha bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch ĐT609 ngập 0,5 - 1m. Ảnh: Châu - Nhất - Lam

Tại xã Hà Nha, mưa lớn vẫn tiếp diễn, khiến mực nước sông Vu Gia chảy qua địa phận xã đã vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường liên thôn và ĐT609 ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1m.

Tại thôn Vĩnh Phước, gia đình bà Lê Thị Túy (65 tuổi) chịu ảnh hưởng nặng nề khi nước dâng cao khoảng nửa mét so với nền nhà, làm đảo lộn sinh hoạt.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng chức năng và bà con hàng xóm, toàn bộ vật dụng, tài sản trong nhà đã được di chuyển đến nơi an toàn, tránh thiệt hại do mưa lũ.

Hơn 20 hộ dân khu dân cư Phước Vĩnh bị ngập nặng. Ảnh: Châu - Nhất - Lam

Bà Lê Thị Túy bộc bạch: “Gia đình tôi chỉ có hai vợ chồng già, nhờ bà con lối xóm và thanh niên trong thôn giúp đỡ di chuyển đồ đạc lên gác. Mặc dù nước lũ dâng nhanh chóng, nhưng người dân vùng này đã quen với việc ứng phó lũ lụt nên chủ động dọn dẹp từ chiều và tối qua”.

Ngôi nhà Lê Thị Túy bị ngập đầu tiên tại thôn Phước Vĩnh, xã Hà Nha. Ảnh: Nhất - Châu - Lam

UBND xã Hà Nha huy động lực lượng dân quân và công an xã chốt chặn các điểm xung yếu, đồng thời triển khai lực lượng xung kích đến từng thôn để vận động người dân, đặc biệt là các hộ già yếu, neo đơn, di chuyển đến nơi an toàn.

Địa phương đã di dời 39 hộ với 59 nhân khẩu đến nhà kiên cố trong khu vực. Toàn xã có 143 ngôi nhà bị ngập nước.

Lãnh đạo xã Hà Nha khảo sát thực tế tình hình ngập lụt tại nơi trũng thấp. Ảnh: Châu - Nhất - Lam

Không chờ nước rút, cán bộ xã Hà Nha bám sát địa bàn, xuống tận từng khu dân cư để nắm bắt tình hình, thăm hỏi và động viên người dân.

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã kích hoạt chế độ trực 24/24 giờ; huy động tất cả lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân phòng tránh thiên tai”.

“Chúng tôi đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong những ngày tới; đồng thời, chúng tôi chuẩn bị kịch bản cho việc nước lũ đạt đỉnh và rút trong nay mai, để kịp thời triển khai dọn dẹp vệ sinh, đặc biệt tại các trường học trên địa bàn, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ”, ông Sang cho biết thêm.