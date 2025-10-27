Xã hội "Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng" Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên, phụ nữ, mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Phú Thuận triển khai mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng”. Đây là mô hình góp phần đổi mới phương thức hoạt động hội trong thời đại công nghệ số, giúp gắn kết, chia sẻ và lan tỏa thông tin trong đội ngũ hội viên.

Ra mắt mô hình "Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng" tại xã Phú Thuận. Ảnh: K.H

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thuận cho biết, toàn xã hiện có 5.091 phụ nữ, trong đó có 3.729 hội viên. Đáng chú ý, có hơn 1.350 hội viên là tiểu thương, công nhân đang làm việc tại các nhà máy, công ty trong và ngoài địa phương. Do đặc thù công việc bận rộn, nhiều chị em không có điều kiện tham gia sinh hoạt hội trực tiếp tại khu dân cư. Từ thực tế đó, việc triển khai mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng” được xem là hướng đi phù hợp, giúp kết nối hội viên bằng hình thức linh hoạt, thuận tiện hơn.

Theo chị Thảo, bước đầu mô hình thu hút 50 hội viên, phụ nữ độ tuổi từ 18 đến 55 tham gia. Các thành viên hoạt động trên tinh thần tự giác, tự nguyện, cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Hội LHPN xã đã thành lập nhóm Zalo, Facebook để các thành viên dễ dàng kết nối, được hướng dẫn cách khai thác thông tin và tương tác trực tuyến hiệu quả. Chị Phạm Thị Mỹ, hội viên thôn Tây Lễ chia sẻ, việc triển khai mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng” là rất cần thiết và phù hợp với xu thế hiện nay. Thông qua các nhóm trực tuyến, chị em có thể cập nhật nhanh thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các hoạt động của hội dù đang ở bất cứ đâu.

Mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng” hướng đến xây dựng một “sân chơi” lành mạnh, nơi các chị em có thể trao đổi sở thích, nguyện vọng, nhu cầu cá nhân; đồng thời cập nhật kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua do hội phụ nữ phát động. Qua đó, giúp hội viên dù ở xa vẫn cảm thấy gắn bó, đồng hành cùng tổ chức hội, góp phần tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng phụ nữ.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mô hình còn được xem là kênh truyền thông hiệu quả, giúp lan tỏa những điển hình phụ nữ tiêu biểu, giới thiệu các mô hình làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

Mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng” thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ảnh: K.H

Bên cạnh đó, mô hình còn tạo điều kiện để nữ thanh niên, công nhân, tiểu thương, những người ít có cơ hội tham gia sinh hoạt tập trung, có thể tiếp cận các hoạt động, sự kiện của hội thông qua môi trường mạng. Đây cũng là kênh quan trọng giúp hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến đời sống, việc làm và an sinh xã hội.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, theo Hội LHPN xã Phú Thuận, thời gian đến, hội sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung hoạt động, đẩy mạnh các hình thức tương tác trực tuyến như chia sẻ video, hình ảnh sinh động, tổ chức các buổi “livestream” tuyên truyền, tọa đàm hoặc tham gia các cuộc thi trực tuyến do hội phụ nữ cấp trên phát động. Đồng thời, Hội LHPN xã dự kiến sẽ nhân rộng mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng” đến 20 chi hội trực thuộc, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn địa bàn.

Bà Võ Thị Thúy Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thuận cho rằng, việc ra mắt mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng” không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của hội mà còn góp phần hình thành lớp “hội viên số”, những phụ nữ năng động, tự tin, chủ động tiếp cận tri thức và công nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số. Đây là sự đổi mới, sáng tạo của tổ chức hội trong việc thích ứng với thời đại công nghệ, đồng thời khẳng định vai trò của phụ nữ xã Phú Thuận trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn minh, hiện đại.